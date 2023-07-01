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Tragédia no trânsito

Motociclista morre após ser arrastado por carreta na Serra

Cozinheiro estava indo trabalhar quando entrou com a moto embaixo de carreta e foi arrastada por 150 metros sem que o motorista do veículo percebesse

Publicado em 01 de Julho de 2023 às 14:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 jul 2023 às 14:38
Motociclista morre ao entrar com moto embaixo de carreta, no Civit, na Serra
Moto do cozinho ficou agarrada embaixo da carreta Crédito: TV Gazeta/Reprodução
Um motociclista morreu após entrar com a moto embaixo de uma carreta em um cruzamento no bairro Civit, na Serra, na manhã deste sábado (1º). Ele foi arrastado por cerca de 150 metros pelo veículo até o motorista da caminhão ser avisado por outras pessoas que circulavam no local.
O motociclista morreu na hora e foi identificado como o cozinheiro Wellington de Jesus Honorato, 37 anos.
De acordo com apuração da repórter Dani Carla, da TV Gazeta, os dois veículos seguiam no sentido Laranjeiras. O motorista da carreta teria relatado aos policiais militares que estava na faixa da direita quando fez a manobra. Ele ainda informou que não viu a motocicleta, que entrou embaixo da carreta nesse momento.
O motorista seguiu dirigindo o veículo até ser alertado por outros condutores que havia uma motocicleta embaixo da carreta, que é bem longa. Foram cerca de 150 metros de distância percorridos com a motocicleta e o cozinheiro sendo arrastados. 
De acordo com a Polícia Militar, a equipe constatou que os condutores seguiam no mesmo sentido quando o motorista da carreta, que trafegava pela Avenida Central, fez uma conversão à direita para acessar a rua 3B. O condutor da motoneta acabou colidindo com a lateral do caminhão sendo projetado para debaixo do reboque.
Os policiais que atenderam a ocorrência disseram à repórter que acreditam que o motociclista não viu a manobra da carreta, cujo motorista garantiu ter sinalizado que a faria. Com isso, a moto ficou agarrada no veículo até o motorista da carreta parar.
O motorista da carreta foi ouvido pela polícia e liberado em seguida. Ele fez o teste do bafômetro, que deu negativo para consumo de álcool.  De acordo com a Polícia Civil, o motorista do caminhão, de 53 anos, foi encaminhado para a Delegacia Regional da Serra, onde foi ouvido e liberado conforme previsto no Código de Trânsito Brasileiro, uma vez que ele permaneceu no local do acidente e não havia indícios de cometimento de crime que justificasse prisão em flagrante.
Colegas de trabalho do motociclista morto estiveram no local do acidente e informaram à reportagem da TV Gazeta que ele estava indo trabalhar e que ele deixa mulher e sete filhos.

O QUE DIZ A PM

Na manhã deste sábado (1°), policiais militares foram acionados para atender uma ocorrência de trânsito, com vítima fatal, envolvendo uma motoneta e uma carreta no bairro Civit II, Serra. No local, a equipe encontrou o condutor da motoneta, em baixo da carreta, já em óbito. Após levantamentos, a equipe constatou que os condutores seguiam no mesmo sentido quando o motorista da carreta, que trafegava pela Avenida Central, ao fazer uma conversão à direita para acessar a rua 3B, o condutor da motoneta acabou colidindo na lateral do caminhão sendo projetado para debaixo do semi reboque. O motorista da carreta disse que não percebeu a colisão e continuou seguindo na rua por 424 metros, sendo alertados por testemunhas que havia uma motoneta embaixo do veículo, parando imediatamente. O condutor da carreta realizou teste do etilômetro que deu negativo. Ele foi encaminhado para a Terceira Delegacia Regional.

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL

A Polícia Civil informa que a perícia foi acionada na manhã deste sábado (1º), por volta das 06h28, para uma ocorrência de colisão com vítima fatal, no bairro Civit II, na Serra. O corpo da vítima, um homem de 37 anos, foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. O motorista do caminhão, de 53 anos, foi encaminhado para a Delegacia Regional da Serra, onde foi ouvido e liberado conforme previsto no Código de Trânsito Brasileiro, uma vez que ele permaneceu no local do acidente e não havia indícios de cometimento de crime que justificasse prisão em flagrante. O caso seguirá sob investigação na Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito.

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