Motociclista morre após ser arrastado por carreta na Serra

Moto do cozinho ficou agarrada embaixo da carreta Crédito: TV Gazeta/Reprodução

Um motociclista morreu após entrar com a moto embaixo de uma carreta em um cruzamento no bairro Civit, na Serra , na manhã deste sábado (1º). Ele foi arrastado por cerca de 150 metros pelo veículo até o motorista da caminhão ser avisado por outras pessoas que circulavam no local.

O motociclista morreu na hora e foi identificado como o cozinheiro Wellington de Jesus Honorato, 37 anos.

De acordo com apuração da repórter Dani Carla, da TV Gazeta, os dois veículos seguiam no sentido Laranjeiras. O motorista da carreta teria relatado aos policiais militares que estava na faixa da direita quando fez a manobra. Ele ainda informou que não viu a motocicleta, que entrou embaixo da carreta nesse momento.

O motorista seguiu dirigindo o veículo até ser alertado por outros condutores que havia uma motocicleta embaixo da carreta, que é bem longa. Foram cerca de 150 metros de distância percorridos com a motocicleta e o cozinheiro sendo arrastados.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe constatou que os condutores seguiam no mesmo sentido quando o motorista da carreta, que trafegava pela Avenida Central, fez uma conversão à direita para acessar a rua 3B. O condutor da motoneta acabou colidindo com a lateral do caminhão sendo projetado para debaixo do reboque.

Os policiais que atenderam a ocorrência disseram à repórter que acreditam que o motociclista não viu a manobra da carreta, cujo motorista garantiu ter sinalizado que a faria. Com isso, a moto ficou agarrada no veículo até o motorista da carreta parar.

O motorista da carreta foi ouvido pela polícia e liberado em seguida. Ele fez o teste do bafômetro, que deu negativo para consumo de álcool. De acordo com a Polícia Civil, o motorista do caminhão, de 53 anos, foi encaminhado para a Delegacia Regional da Serra, onde foi ouvido e liberado conforme previsto no Código de Trânsito Brasileiro, uma vez que ele permaneceu no local do acidente e não havia indícios de cometimento de crime que justificasse prisão em flagrante.

Colegas de trabalho do motociclista morto estiveram no local do acidente e informaram à reportagem da TV Gazeta que ele estava indo trabalhar e que ele deixa mulher e sete filhos.

O QUE DIZ A PM

Na manhã deste sábado (1°), policiais militares foram acionados para atender uma ocorrência de trânsito, com vítima fatal, envolvendo uma motoneta e uma carreta no bairro Civit II, Serra. No local, a equipe encontrou o condutor da motoneta, em baixo da carreta, já em óbito. Após levantamentos, a equipe constatou que os condutores seguiam no mesmo sentido quando o motorista da carreta, que trafegava pela Avenida Central, ao fazer uma conversão à direita para acessar a rua 3B, o condutor da motoneta acabou colidindo na lateral do caminhão sendo projetado para debaixo do semi reboque. O motorista da carreta disse que não percebeu a colisão e continuou seguindo na rua por 424 metros, sendo alertados por testemunhas que havia uma motoneta embaixo do veículo, parando imediatamente. O condutor da carreta realizou teste do etilômetro que deu negativo. Ele foi encaminhado para a Terceira Delegacia Regional.

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL