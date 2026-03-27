Audifax Barcelos

Acidente deixa homem morto e criança em estado grave em avenida na Serra

Um Nissan Versa e um Chevrolet Monza se envolveram na colisão registrada na tarde desta sexta (27)

Mikaella Mozer Repórter / [email protected]

Publicado em 27 de março de 2026 às 20:44 - Atualizado há 2 horas

Dois carros ficaram destruídos após acidente na Avenida Audifax Barcelos, na Serra, nesta sexta-feira (27) Crédito: Leitor/A Gazeta

Um homem morreu e uma criança ficou em estado grave em um acidente na região do Loteamento Macafé, na Serra, no fim da tarde de sexta-feira (27). Os veículos de modelo Nissan Versa e Chevrolet Monza trafegavam pela Avenida Audifax Barcelos no momento da colisão, mas não há informação sobre a dinâmica da batida.

Um outro homem, que estava no Monza junto com a vítima, foi encaminhado ao Hospital Estadual Doutor Jayme Santos Neves, no município serrano.

Imagens mostram os carros envolvidos no acidente em lados opostos da pista. Ambos ficaram com a parte dianteira totalmente destruída. O impacto foi tão forte que parte da roda do Nissan Versa se desprendeu. Segundo apuração da editora Letícia Cardoso, da TV Gazeta, nesse veículo estava a menina, que foi levada ao Hospital Infantil, em Bento Ferreira, em Vitória.

Acidente entre dois carros deixa um morto na Serra 1 de 3

Testemunhas informaram que dois adultos estavam com a criança no veículo, mas teriam recusado atendimento do Serviço Médico de Urgência e Emergência (Samu/192) e não foram mais vistos.

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