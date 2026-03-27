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Porco nasce com 'duas faces' em Alfredo Chaves no ES; caso é raríssimo

Porco nasce com 'duas faces' em Alfredo Chaves no ES; caso é raríssimo

Cena foi registrada na localidade de Recreio, no interior de Alfredo Chaves, sendo considerada extremamente rara, segundo veterinário

Carol Leal

Repórter / [email protected]

Publicado em 27 de março de 2026 às 17:17

Cena foi registrada na localidade de Recreio na quarta-feira (25)

Um só corpo, quatro patas e "duas caras". Foi assim que um porquinho nasceu na Região Serrana do Espírito Santo na última quinta-feira (26). A cena rara foi registrada pelo lavrador Sidimar Partelli, que cria porcos na propriedade localizada em Recreio, zona rural de Alfredo Chaves. "Não tinha acontecido isso até então, é o primeiro. A gente achou interessante porque nunca tinha visto", disse.

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Sidimar contou que no total nasceram nove filhotes, mas dois deles morreram. O leitão não consegue ficar de pé e mamar sozinho e foi separado dos outros, sendo alimentado com uma fórmula láctea por meio de uma seringa. "Ele consegue se alimentar pelas duas bocas, mas é um ser só. O resto do corpo é completamente normal, é um macho normal", comenta. 

Porquinho com duas cabeças nasceu na zona rural de Alfredo Chaves, na Região Serrana do ES
Porquinho com duas cabeças nasceu na zona rural de Alfredo Chaves, na Região Serrana do ES Crédito: Sidimar Partelli

O médico veterinário Guilherme Figueira ressaltou que o caso é extremamente raro e que a sobrevivência do bichinho é ainda mais rara. O especialista explica que o nascimento se trata de uma diprosopia — ou seja, um único animal com a cabeça com partes duplicadas. Esse tipo de anomalia é ainda mais raro do que a dicefalia — gêmeos cuja separação foi incompleta durante a formação, com duas cabeças separadas. 

Isso pode acontecer quando há cruzamento de animais da mesma família, contaminação por produtos químicos (como pesticidas) ou deficiência de vitaminas. Animais como esses geralmente têm outros órgãos prejudicados, o que faz com que muitos morram algumas horas após o nascimento. "Há dificuldade de sucção, respiração e falta de coordenação nos movimentos, na maioria das vezes fatal para um recém-nascido", finaliza.

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