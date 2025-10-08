Filhotes

Bezerras trigêmeas nascem em parto raro na zona rural de Itapemirim

Parto aconteceu no domingo (5), no distrito de Piabanha do Norte; é a primeira vez que ocorre na propriedade

Carol Leal Repórter / [email protected]

Publicado em 8 de outubro de 2025 às 20:24

Bezerros trigêmeos nasceram em Itapemirim, no Sul do Estado, nesta quarta-feira (8) Crédito: Arquivo pessoal

O nascimento de bezerras trigêmeas chamou a atenção no distrito de Piabanha do Norte, na zona rural de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, nesta quarta-feira (8). Considerada rara, a gestação aconteceu de forma natural e o parto foi registrado pelo produtor rural Geraldo Leal, de 89 anos.

"Já ocorreu de nascer aqui na propriedade dois bezerros em uma gestação, mas trigêmeos é a primeira vez. São três fêmeas saudáveis e estão se amamentando bem", contou Genivaldo Leal, filho do produtor rural.

De acordo com a médica veterinária Tânia Franca, o nascimento de trigêmeos é extremamente raro na população bovina, com menos de 0,01% de chance de ocorrência. Casos assim são mais comuns com inseminação artificial, mas podem ocorrer naturalmente se a vaca libera diversos óvulos durante a reprodução ou se já tem predisposição genética, o que é incomum, segundo a especialista.

Ela explica que essa gestação é de risco e pode trazer diversos riscos para a mãe e os filhotes, como parto prematuro, filhotes mais fracos ou morte. Além disso, quando há filhotes machos e fêmeas na mesma gestação, as fêmeas podem nascer estéreis.

"Apesar de bonitinho, não é uma coisa desejável pensando na saúde das vacas e dos bezerros. Mas se eles estão se amamentando normalmente, as chances de sobrevivência são boas", finaliza.

