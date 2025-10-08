Home
>
Cotidiano
>
Bezerras trigêmeas nascem em parto raro na zona rural de Itapemirim

Bezerras trigêmeas nascem em parto raro na zona rural de Itapemirim

Parto aconteceu no domingo (5), no distrito de Piabanha do Norte; é a primeira vez que ocorre na propriedade

Carol Leal

Repórter / [email protected]

Publicado em 8 de outubro de 2025 às 20:24

Bezerros
Bezerros trigêmeos nasceram em Itapemirim, no Sul do Estado, nesta quarta-feira (8) Crédito: Arquivo pessoal

O nascimento de bezerras trigêmeas chamou a atenção no distrito de Piabanha do Norte, na zona rural de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, nesta quarta-feira (8). Considerada rara, a gestação aconteceu de forma natural e o parto foi registrado pelo produtor rural Geraldo Leal, de 89 anos.

Recomendado para você

Parto aconteceu no domingo (5), no distrito de Piabanha do Norte; é a primeira vez que ocorre na propriedade

Bezerras trigêmeas nascem em parto raro na zona rural de Itapemirim

Apenas um caso segue em monitoramento, no município de Marataízes, no Sul capixaba

Intoxicação por metanol no ES: quase todas notificações descartadas

A profissional de 34 anos chorou durante o depoimento, segundo a Polícia Civil; ela foi indiciada por lesão corporal culposa

Técnica de enfermagem ficou em choque após queimar bebê em hospital no ES

"Já ocorreu de nascer aqui na propriedade dois bezerros em uma gestação, mas trigêmeos é a primeira vez. São três fêmeas saudáveis e estão se amamentando bem", contou Genivaldo Leal, filho do produtor rural.

De acordo com a médica veterinária Tânia Franca, o nascimento de trigêmeos é extremamente raro na população bovina, com menos de 0,01% de chance de ocorrência. Casos assim são mais comuns com inseminação artificial, mas podem ocorrer naturalmente se a vaca libera diversos óvulos durante a reprodução ou se já tem predisposição genética, o que é incomum, segundo a especialista.

Ela explica que essa gestação é de risco e pode trazer diversos riscos para a mãe e os filhotes, como parto prematuro, filhotes mais fracos ou morte. Além disso, quando há filhotes machos e fêmeas na mesma gestação, as fêmeas podem nascer estéreis. 

"Apesar de bonitinho, não é uma coisa desejável pensando na saúde das vacas e dos bezerros. Mas se eles estão se amamentando normalmente, as chances de sobrevivência são boas", finaliza.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Animais ES Sul Pecuária Produtor Rural Região sul do ES

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais