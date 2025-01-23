Produtor colhe mandioca de quase 20 kg com "formato humano" no ES

Roberto de Souza Teixeira é produtor e colheu uma mandioca com formato de gente em Alto Rio Novo, no Noroeste do Espírito Santo Crédito: Acervo pessoal

Um produtor de café se surpreendeu ao colher uma mandioca com o formato parecido com o de uma pessoa. A colheita inusitada ocorreu no sítio dele localizado em Alto Rio Novo, no Noroeste do Espírito Santo, na quinta-feira (16). Roberto de Souza Teixeira contou ao g1 que a mandioca tinha quase 1,70 metro de comprimento e pesava aproximadamente 20 quilos.

O agricultor do distrito de Vila Palmerino foca na produção de café conilon e planta algumas variedades de mandioca para consumo próprio. Com 43 anos, sendo 25 deles dedicados ao campo, ele nunca tinha colhido um tubérculo assim.

"Achei estranho, muito curioso. Já colhi outras mandiocas grandes, mas nunca desse jeito diferente. É quase maior do que eu", comentou o produtor.

O g1 conversou com um agrônomo Marlon Dutra, do Incaper, que explicou alguns fatores que podem ter relação com o crescimento de mandioca "diferentes" (leia mais detalhes ao longo da reportagem). São eles:

A genética;

O tempo de demora para a colheita;

Forma de cultivo da mandioca;

Espaçamento na plantação entre um tubérculo e outro.

Roberto de Souza Teixeira achou o tubérculo tão curioso que tirou uma foto e postou nas redes sociais, o que gerou vários comentários, como "Parece que está abraçando uma mulher" e "Tirou um manequim da terra".

"Mostrei para o meu filho, que também achou engraçado, e eu sempre posto a minha rotina na roça. Mandei a foto para um amigo meu e aí muita gente começou a mandar mensagem, comentar a foto, dizendo que a mandioca tinha cintura de mulher", brincou.

Mas o tamanho não fez com que o tubérculo fosse parar na panela. "A mandioca estava meio velha porque a gente demorou para colher. Então, depois que tirei a foto, acabei quebrando tudo e dando para as galinhas. Mas se estivesse nova, com certeza ia fazer para comer com torresmo", afirmou o produtor.

Formatos e tamanhos diferentes

Homem colheu mandioca de 25 kg no quintal de casa no ES e precisa usar carrinho de bebê para carregar o tubérculo Crédito: Divulgação/Thiago Souza dos Santos

Não é a primeira vez que produtores do estado encontram mandiocas pesadas ou, então, muito compridas. Em 2023, um casal colheu um tubérculo com mais de 2,6 metros no quintal em Jaguaré, no Norte do Espírito Santo.

No mesmo ano, um morador colheu uma mandioca com 25 quilos no quintal de casa na Serra, na Grande Vitória. Por ser tão grande e pesada, Edmilson Caldeira Dias precisou da ajuda de um carrinho de bebê para tirar o tubérculo do local.

Mas o que pode fazer com que mandiocas sejam colhidas com formatos e tamanhos tão diferentes? O agrônomo e pesquisador doutor em Fitotecnia do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), Marlon Dutra Degli Esposti, explicou que dois fatores podem fazer a diferença: a genética e a forma de cultivo da mandioca.

"A mandioca apresenta uma variedade genética muito grande, por isso até que se trabalha com melhoramento de mandioca para evitar isso. É para que a parte do sistema radicular da planta, que é a parte comestível, tenha um padrão. Tem a ver também com os tratos culturais, questão de adubação, material de plantio de melhor qualidade. E essa variedade genética não é muito desejável", relatou o engenheiro.

Na mandioca colhida pelo produtor, o engenheiro pontuou que as raízes do tubérculo podem ter aumentado devido ao tempo de espera para colheita e o espaçamento dado entre uma e outra.

"O que a gente observa nesse material é que a planta emitiu poucas raízes, e o número reduzido delas fez com que todo o acúmulo de reservas fosse direcionado para essas poucas raízes, fazendo com que ela tenha um tamanho maior e se aprofunde mais no solo, absorvendo os nutrientes. A idade da planta faz diferença. Se colher ela com dez meses, ela ser mais saborosa. Se esperar mais tempo, uns 12, 14 meses, ela vai aumentar a produtividade por hectare e aumenta o peso e o tamanho porque ela está acumulando mais reserva", destacou.