Jovem rouba carro em Vila Velha e um dia depois é reconhecido, agredido e preso

Um homem de 23 anos, identificado como Isaque Brum, suspeito de roubar um carro de aplicativo na segunda-feira (20) no bairro Alecrim, em Vila Velha, foi preso na terça-feira (21) após o dono do automóvel localizar o veículo em um estacionamento particular no bairro Praia da Costa, na mesma cidade. Ele chegou a ser agredido antes da chegada da Guarda Municipal de Vila Velha.
Ainda de acordo com a guarda, o caso é mais um onde os suspeitos solicitam uma corrida via aplicativo e roubam o carro. Conforme o boletim de ocorrência registrado pela corporação, o proprietário disse que, no dia do crime, a dupla portava uma arma que parecia uma submetralhadora. No dia seguinte ao roubo, o dono foi atrás do carro, através de um rastreador, e o encontrou em um estacionamento particular na Praia da Costa.
O proprietário esperou até que os dois suspeitos retornassem ao estacionamento. Pessoas que estavam no estabelecimento ajudaram e um deles foi detido. Segundo apuração da repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta, neste momento o suspeito acabou agredido. O comparsa dele conseguiu fugir.
Quando os agentes da guarda chegaram ao local, Isaque estava machucado e, por isso, foi conduzido ao Hospital Estadual Antônio Bezerra de Faria. De lá, foi levado para a Delegacia Regional de Vila Velha.
A Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado em flagrante por receptação e será encaminhado ao sistema prisional. O proprietário deve entrar em contato com a Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos para o processo de restituição do automóvel.