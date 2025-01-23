Jovem rouba carro em Vila Velha e um dia depois é reconhecido, agredido e preso

Ainda de acordo com a guarda, o caso é mais um onde os suspeitos solicitam uma corrida via aplicativo e roubam o carro. Conforme o boletim de ocorrência registrado pela corporação, o proprietário disse que, no dia do crime, a dupla portava uma arma que parecia uma submetralhadora. No dia seguinte ao roubo, o dono foi atrás do carro, através de um rastreador, e o encontrou em um estacionamento particular na Praia da Costa.