Vaca tem parto raro e dá à luz a bezerros trigêmeos no Espírito Santo

Animal já teve outros partos de gêmeos em fazenda de Pancas, no Noroeste do Espírito Santo

Publicado em 22 de junho de 2025 às 10:58

Vaca Esperança, de Pancas, Espírito Santo, já tinha dado à luz gêmeos em outros partos Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Uma vaca deu à luz bezerros trigêmeos, no distrito de Vila Verde, em Pancas, no Noroeste do Espírito Santo. O nascimento é considerado raro na pecuária, já que, segundo veterinários, a cada 100 mil partos, um tem a possibilidade de ser trigêmeos. O fato aconteceu em 14 de junho.>

Por ser tão raro e complexo, os bezerros Elisa, Maitê e Conectshow, como foram batizados, vão ser acompanhados de perto por uma equipe veterinária.>

A mamãe Esperança já teve gemêos em partos anteriores, mas os três filhotes surpreenderam toda a equipe da fazenda. O produtor Saulo Spilari contou que esta já é a quarta gestação da vaca, que está na família há cinco anos.>

Vaca Esperança deu à luz a trigêmeos em Pancas Crédito: Reprodução/TV Gazeta

"Quando deu umas 20h20, eu vim olhar. Quando eu cheguei, ela tinha parido e vi os três. Eu não acreditei na hora que vi. Aí eu liguei a lâmpada do curral, iluminei com a lanterna, com a lâmpada acesa para conferir mesmo. Fiquei todo contente e voltei para contar para a minha esposa e para minhas meninas", comentou o produtor.>

>

Esperança foi comprada ainda novilha por Saulo, no interior de Águia Branca, também no Noroeste do Estado.>

Na primeira gestação, nasceram dois bezerros, mas apenas um sobreviveu. Na segunda, gêmeos de novo, um macho e uma fêmea, e os dois sobreviveram. Já na terceira, veio apenas um filhote.>

Antes do último parto, o produtor pensou em vender a vaca, mas o comprador desistiu porque achou o animal magro e com a barriga muito grande.>

"Aí eu ia vender ela agora. O comprador veio olhar e falou para ela ficar. Ele disse que mais para frente ia olhar de novo. E eu decidi não vender a Esperança. Deixei-a aqui e agora vieram três. A gente fica todo empolgado porque na nossa região nunca tinha acontecido", disse.>

Parto de trigêmeos bovinos é considerado raro e aconteceu em fazenda de Pancas, Espírito Santo Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Saulo acredita que em uma próxima gestação poderiam vir gêmeos de novo. Para a família, o animal sempre teve algo diferente. Foi até mesmo a mulher do produtor, Fernanda Ulich, que deu o nome de Esperança, na torcida de que o animal realmente pudesse ter mais gêmeos. Com isso, virou o novo xodó da fazenda.>

"Tem aquele ditado né? Esperança é a última que morre. Então, eu falei pra ele colocar Esperança, porque vai que vêm mais bezerros gêmeos... Acabou que vieram realmente duas gestações de gêmeos e, agora, trigêmeos. No momento, é só alegria e bênção aqui em casa", relatou.>

Genética

De acordo com o veterinário Diego Frank, assim como acontece com o nascimento de gêmeos humanos, esse tipo de gestação em vacas também pode estar ligado à predisposição genética e familiar do animal.>

"Está mais ligado à genética. Essa vaca já teve outros partos de melares e essa é a primeira vez que ela está tendo um parto de trigêmeos", destacou o veterinário.>

Mesmo possível, o parto múltiplo exige acompanhamento técnico e atenção redobrada por parte do produtor.>

No caso dos filhotes da vaca Esperança, o parto não teve nenhum veterinário no momento, mas agora os produtores vão ficar atentos ao crescimento dos bezerros.>

Frank explicou que essa atenção é necessária principalmente porque, muitas vezes, a mãe não produz leite suficiente para alimentar todos os filhotes. Então, a dieta da vaca precisa ser suplementada.>

"Precisa observar se a vaca também vai precisar de uma suplementação de vitaminas e minerais. O ideal é sempre ter um veterinário para dar esse suporte para o proprietário", pontuou.>

Além disso, o veterinário alertou para casos de trigêmeos que envolvem dois machos e uma fêmea. Nesse tipo de combinação, há uma grande probabilidade de a fêmea nascer infértil.>

Isso acontece porque ela compartilha a gestação com os irmãos machos e acaba absorvendo parte dos hormônios masculinos, como a testosterona, o que compromete seu sistema reprodutor.>

Com informações do g1 ES>

