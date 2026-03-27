Pai e filha são indiciados por aplicar golpe de falsas indenizações em Aracruz

Pai e filha foram indiciados por estelionato após a Polícia Civil descobrir um esquema envolvendo falsas promessas de indenizações relacionadas ao desastre da Samarco, em Aracruz , no Norte do Espírito Santo. O mandado de busca e apreensão foi cumprido em um imóvel na Barra do Riacho nesta quarta-feira (25), onde foram recolhidos diversos documentos.

Segundo a polícia, eles realizavam reuniões na Aldeia Córrego D’Ouro, onde cadastravam pessoas interessadas em ações indenizatórias relacionadas ao desastre ambiental ocorrido em Mariana/MG, que estariam tramitando na Holanda e na Inglaterra. As investigações apontam ainda que, além de organizar os encontros, os suspeitos orientavam as vítimas e prometiam pagamento das indenizações em prazos definidos. Uma empresa também era utilizada como fachada para dar aparência de legalidade às atividades, simulando atuação de escritório de advocacia, mas não tinha autorização.