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Homem fica ferido em acidente entre dois veículos em Guarapari

Homem fica ferido em acidente entre dois veículos em Guarapari

O motorista de um dos carros contou que seguia para Vila Velha quando o outro automóvel invadiu a pista contrária

Mikaella Mozer

Repórter / [email protected]

Publicado em 27 de março de 2026 às 16:49

Acidente entre dois carros deixa um ferido na Rodovia do Sol em Guarapari
Após a batida, os dois carros foram parar em meo à vegetação ás margens da Rodovia do Sol, em Guarapari Crédito: João Brito

Um homem ficou ferido em um acidente entre dois carros no km 65 da Rodovia do Sol, em Guarapari, na Região Metropolitana da Grande Vitória, nesta sexta-feira (27). O impacto foi tão forte que a roda de um dos veículos acabou arrancada. Imagens também mostram um Fiat Cronos branco, em que estava a pessoa machucada, com a lateral totalmente destruída. Os condutores de ambos os automóveis não se machucaram. Já a vítima recebeu atendimento médico no local. 

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Acidente entre dois carros deixa um ferido na Rodovia do Sol em Guarapari

Acidente entre dois carros deixa um ferido na Rodovia do Sol em Guarapari por João Brito
Acidente entre dois carros deixa um ferido na Rodovia do Sol em Guarapari por João Brito
Acidente entre dois carros deixa um ferido na Rodovia do Sol em Guarapari por João Brito
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Acidente entre dois carros deixa um ferido na Rodovia do Sol em Guarapari por João Brito

O motorista do carro branco conversou com o repórter João Brito, da TV Gazeta. Ele explicou que seguia para o município de Vila Velha quando o carro preto invadiu a pista contrária. O homem contou que tentou evitar a batida, mas não conseguiu.

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