Rodovia do Sol

Homem fica ferido em acidente entre dois veículos em Guarapari

O motorista de um dos carros contou que seguia para Vila Velha quando o outro automóvel invadiu a pista contrária

Mikaella Mozer Repórter / [email protected]

Publicado em 27 de março de 2026 às 16:49

Após a batida, os dois carros foram parar em meo à vegetação ás margens da Rodovia do Sol, em Guarapari Crédito: João Brito

Um homem ficou ferido em um acidente entre dois carros no km 65 da Rodovia do Sol, em Guarapari, na Região Metropolitana da Grande Vitória, nesta sexta-feira (27). O impacto foi tão forte que a roda de um dos veículos acabou arrancada. Imagens também mostram um Fiat Cronos branco, em que estava a pessoa machucada, com a lateral totalmente destruída. Os condutores de ambos os automóveis não se machucaram. Já a vítima recebeu atendimento médico no local.

Por causa da colisão, o trânsito ficou lento e um operador de trânsito da Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES), concessionária responsável pela vida, está organizando o fluxo.

Acidente entre dois carros deixa um ferido na Rodovia do Sol em Guarapari 1 de 3

O motorista do carro branco conversou com o repórter João Brito, da TV Gazeta. Ele explicou que seguia para o município de Vila Velha quando o carro preto invadiu a pista contrária. O homem contou que tentou evitar a batida, mas não conseguiu.

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