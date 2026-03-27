Homem é assassinado a tiros em frente a bar em Ibatiba

Um homem de 50 anos foi morto a tiros em frente a um bar no bairro Brasil Novo, em Ibatiba, na Região do Caparaó, no Espírito Santo, na noite de quinta-feira (26). Segundo a Polícia Militar (PM), uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a socorrer a vítima até o Pronto Atendimento do município, mas ela deu entrada na unidade já sem vida.

Aos policiais, uma testemunha relatou que dois indivíduos em uma motocicleta se aproximaram do homem. O passageiro desceu do veículo, efetuou os disparos e, em seguida, fugiu com o comparsa. Militares realizaram buscas na região, mas os suspeitos não foram localizados.