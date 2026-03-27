Oficina atingida por incêndio é demolida às margens da BR 101 em Linhares
A oficina atingida por um incêndio de grandes proporções no último domingo (22), em Linhares, no Norte do Espírito Santo, começou a ser demolida no fim da tarde de quinta-feira (26). A medida foi adotada após a Defesa Civil Municipal apontar risco de desabamento na estrutura. O imóvel fica às margens da BR 101, na altura do km 149.
Ainda na quinta-feira, parte da alvenaria foi removida. Na manhã desta sexta-feira (27), os trabalhos foram retomados, com o início da desmontagem da estrutura metálica. A demolição está sendo realizada sob responsabilidade e monitoramento do proprietário do local. No dia do incêndio, três carros, um caminhão e um barco foram atingidos pelas chamas.
O trânsito na rodovia, que operava em meia pista desde segunda-feira (23), foi totalmente liberado na noite de quinta-feira pela concessionária responsável pelo trecho, a Ecovias Capixaba.