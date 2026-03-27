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Oficina atingida por incêndio é demolida às margens da BR 101 em Linhares

Publicado em 27/03/2026 às 10h17
Oficina é demolida após ser atingida por incêndio e apresentar riscos em Linhares
Oficina é demolida após ser atingida por incêndio e apresentar riscos em Linhares Crédito: Leitor | A Gazeta

oficina atingida por um incêndio de grandes proporções no último domingo (22), em Linhares, no Norte do Espírito Santo, começou a ser demolida no fim da tarde de quinta-feira (26). A medida foi adotada após a Defesa Civil Municipal apontar risco de desabamento na estrutura. O imóvel fica às margens da BR 101, na altura do km 149. 

Ainda na quinta-feira, parte da alvenaria foi removida. Na manhã desta sexta-feira (27), os trabalhos foram retomados, com o início da desmontagem da estrutura metálica. A demolição está sendo realizada sob responsabilidade e monitoramento do proprietário do local. No dia do incêndio, três carros, um caminhão e um barco foram atingidos pelas chamas.

O trânsito na rodovia, que operava em meia pista desde segunda-feira (23), foi totalmente liberado na noite de quinta-feira pela concessionária responsável pelo trecho, a Ecovias Capixaba.

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Motorista de app é flagrado com arma após discussão de trânsito em Vitória

Publicado em 27/03/2026 às 08h50
Motorista de aplicativo é detido por posse ilegal de arma durante corrida em Vitória
Motorista de aplicativo é detido por posse ilegal de arma durante corrida em Vitória Crédito: Guarda Municipal

Um motorista de aplicativo, de 51 anos, foi levado para delegacia após ser flagrado portando ilegalmente uma pistola no bairro Consolação, em Vitória, na quinta-feira (26). De acordo com a Guarda Municipal, que abordou o motorista, o homem fazia uma corrida com um passageiro no momento em que foi parado.

Conforme relato da corporação, o Ciodes recebeu uma denúncia de que o homem tinha ameaçado um caminhoneiro com a arma durante discussão de trânsito. Após a denúncia, os operadores da Central de Monitoramento (Ciom) detectaram a placa do carro e uma equipe de patrulhamento da Guarda de Vitória foi até o local. “Na abordagem, encontramos a arma durante vistoria e,  ao ser indagado sobre o armamento, o homem relatou que possuía o registro de CAC (Caçador, Atirador e Colecionador). Porém, esse registro não permite o porte de arma nas ruas”, contou o inspetor Dalcin.

O motorista foi levado para a 1ª Delegacia Regional de Vitória, onde foi apresentado à autoridade policial competente, para que fossem adotados os procedimentos legais cabíveis. A Polícia Civil foi procurada para mais informações sobre o encaminhamento do caso. Assim que houver retorno, o texto será atualizado.

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Foragido condenado por homicídios na Serra é preso em Afonso Cláudio

Publicado em 27/03/2026 às 08h35

Um foragido da Justiça, identificado como Dione Pinto Passos, de 43 anos, foi preso na madrugada desta quinta-feira (26) no distrito de São Francisco, às margens da rodovia ES 165, em Afonso Cláudio, na Região Serrana do Espírito Santo. Segundo a Polícia Civil, ele foi condenado por homicídios cometidos no município da Serra e ainda precisa cumprir 21 anos e 7 meses de prisão.

De acordo com o delegado de Afonso Cláudio, Guilherme Eberhard Soares, o mandado de recaptura foi expedido pela Vara de Execuções Penais de Vila Velha e cumprido durante a Operação Sentinela. A ação contou com equipes da Força Tática, em atuação conjunta com a Polícia Civil e agentes do Serviço Reservado.

Segundo o delegado de Afonso Cláudio, Guilherme Eberhard Soares, homem foi localizado no interior do município.

Ainda segundo a polícia, Dione foi localizado em uma residência, onde estava acompanhado da companheira e de um filho menor de idade. Após a prisão, ele foi encaminhado à Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante. Em seguida, após os procedimentos de praxe, foi levado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.

A reportagem de A Gazeta tenta localizar a defesa de Dione e deixa este espaço aberto para um posicionamento.

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Aposta de Cachoeiro "bate na trave" e leva R$ 33 mil na quina da Mega-Sena

Publicado em 27/03/2026 às 07h01

Uma aposta feita em Cachoeiro vai receber R$ 33.183,44 após acertar a quina da Mega-Sena em sorteio realizado na noite de quinta-feira (26). O prêmio principal acumulou e pode chegar a R$ 40 milhões no sábado (28).

Os números sorteados foram: 06 - 14 - 28 - 31 - 56 - 59.

A aposta simples na Mega-Sena custa R$ 6 e pode ser feita até as 20h nas casas lotéricas, no portal Loterias Online e no aplicativo Loterias Caixa. A exceção é para os bolões digitais, que poderão ser comprados até 20h30 exclusivamente pelo portal Loterias Online e pelo aplicativo.

Caso seja você o felizardo de ganhar na loteria, como proceder para retirar o prêmio? Qual é o caminho a ser percorrido após acertar na loteria? Assista o vídeo.
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Projeto remunera agricultores do ES por preservação ambiental

Publicado em 26/03/2026 às 20h25
Os primeiros produtores rurais beneficiados com a iniciativa realizaram a assinatura dos contratos de adesão Crédito: Divulgação/Ales

Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) lançou iniciativa que permite a abertura do mercado de crédito de carbono para agricultores vinculados ao Projeto Arranjos Produtivos, garantindo renda financeira a essas famílias.

Conforme a Casa de Leis, o lançamento da iniciativa, realizado na quarta-feira (25), em Conceição do Castelo, na Região Serrana do Estado, representa avanço estratégico do projeto, ao inserir pequenos produtores em um mercado global ainda pouco acessível, fortalecendo políticas públicas voltadas ao desenvolvimento sustentável no campo.

Na ocasião, os primeiros produtores rurais beneficiados com a iniciativa realizaram a assinatura dos contratos de adesão. A proposta busca integrar produção rural, preservação ambiental e dinamização econômica em um único modelo de atuação. O presidente da Ales, deputado Marcelo Santos (União), esteve presente no lançamento do projeto.

“Esse viés com o crédito carbono vai dar uma condição ainda melhor para que o produtor possa conhecer e cuidar mais da terra, do nosso meio ambiente, da questão da preservação das nossas nascentes. É um processo de sucessão importante da riqueza que ele produz, para que a família dele continue gerando oportunidade, emprego, renda, de forma saudável e tendo esse retorno importante de tudo aquilo que produziu para o mundo”, avaliou o presidente da Ales.

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Motorista suspeito de causar acidente em Aracruz se apresenta à polícia

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Motorista suspeito de causar acidente em Aracruz se apresenta à polícia

Publicado em 26/03/2026 às 19h33

O homem suspeito de provocar o acidente que matou os jovens Gabriel Montebelo e Pedro Henrique do Nascimento, ambos de 19 anos, se apresentou na Delegacia de Aracruz, no Norte do Espírito Santo, nesta quinta-feira (26). O caso aconteceu na ES 257, na região conhecida como Morro das Almas, na madrugada do último sábado (21).

De acordo com as investigações, o carro conduzido pelo suspeito trafegava na contramão quando atingiu a motocicleta em que as vítimas estavam. Ele estava acompanhado de uma mulher no momento do acidente, que foi socorrida e teve alta hospitalar nesta segunda-feira (23). Após a colisão, ele fugiu do local sem prestar socorro. 

De acordo com o delegado André Jaretta, o homem compareceu à delegacia acompanhado de um advogado, prestou depoimento e, por enquanto, permanece em liberdade. Ainda de acordo com o delegado, as informações do caso seguem sob sigilo, mas a investigação deve ser concluída em breve, com a adoção das medidas legais cabíveis.

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Canetas emagrecedoras e anabolizantes do Paraguai são apreendidos em Itapemirim

Publicado em 26/03/2026 às 19h23
Medicamentos e outros itens vindos do Paraguai foram apreendidos na BR 101 em Itapemirim
Medicamentos e outros itens vindos do Paraguai foram apreendidos na BR 101 em Itapemirim Crédito: Divulgação/PRF

Canetas emagrecedoras, anabolizantes, hormônios injetáveis e outros medicamentos de uso controlado foram encontrados em um carro que passava pela BR 101 na tarde desta quinta-feira (26). A Polícia Rodoviária Federal divulgou que a carga vinda do Paraguai foi apreendida em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Também foram encontrados perfumes importados e um celular lacrado.

Um casal que estava no Volkswagen T-Cross assumiu a responsabilidade e afirmou que o custo total dos itens soma aproximadamente R$ 120 mil. Eles foram levados para a Delegacia da Polícia Federal em Cachoeiro de Itapemirim. A corporação foi procurada pela reportagem de A Gazeta para mais detalhes.

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) ressalta que a importação e a venda de substâncias estrangeiras, sem autorização de comercialização no Brasil, podem configurar crimes contra a saúde pública e contrabando.

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Tentativa de assalto com tiros gera pânico em unidade de saúde na Serra

Atualizado em 26/03/2026 às 20h46
Unidade de Saúde no bairro Cidade Continental, setor Oceania, na Serra
Unidade de Saúde no bairro Cidade Continental, setor Oceania, na Serra Crédito: Google Maps

Uma tentativa de assalto terminou em tiros e pânico para quem estava em uma unidade de saúde da Serra, no Espírito Santo, na manhã desta quinta-feira (26). Segundo a Polícia Militar, uma mulher de 32 anos afirmou que estacionava próximo à Unidade de Atenção Primária à Saúde (UAPS), no bairro Cidade Continental (setor Oceania), para receber atendimento médico, quando foi abordada por um assaltante. A vítima reagiu à tentativa de roubo do veículo e lutou com o criminoso, que disparou e fugiu sem atingi-la.

Testemunhas relataram à reportagem de A Gazeta terem ouvido cerca de quatro disparos, o que gerou pânico entre os pacientes. "Foram cenas de terror, pacientes gritando e correndo para dentro das salas. Vários idosos passaram mal". Muitos chegaram a se jogar no chão para se proteger. Cerca de 70 pessoas estavam no local. A vítima contou à reportagem da TV Gazeta acreditar que o criminoso a vigiava, pois, assim que saiu da unidade, ele passou por ela e pegou a chave.

A mulher que estava com os três filhos agiu no "calor do momento" e disse ter ocorrido um "milagre" por não ter sido baleada. Isso porque ele disparou contra ela, mas a arma falhou. O armamento só voltou a funcionar, segundo ela, quando o homem atirou para cima. "Ele pegou a chave, correu para o carro e eu corri atrás dele. Deus me guardou, pois agi no impulso", detalhou. 

Policiais militares realizaram buscas pela região, mas nenhum suspeito foi encontrado. A Polícia Civil informou que o caso foi registrado como tentativa de latrocínio e seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV).

Em nota, a Secretaria de Defesa Social da Serra (Sedes) disse que a Guarda Civil Municipal mantém patrulhamento preventivo na região e reforçará as rondas no local. "A Sedes destaca ainda que atua em contato permanente com a Polícia Militar, apoiando as ações de policiamento e contribuindo para a segurança de quem circula ou trabalha na área."

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Criminosos invadem casa lotérica, levam cofre e furtam R$ 23 mil em Aracruz

Publicado em 26/03/2026 às 11h59

Uma casa lotérica foi invadida e teve cerca de R$ 23 mil furtados na madrugada desta quinta-feira (26), no distrito de Guaraná, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar (PM), os criminosos chegaram em um carro, arrombaram as grades e quebraram a porta de vidro do estabelecimento para entrar no local.

Foram levados um cofre de pequeno porte contendo R$ 20,8 mil e mais R$ 2,5 mil em dinheiro que estavam no caixa. O alarme chegou a disparar, mas os suspeitos fugiram antes da chegada dos policiais.

Ainda de acordo com a PM, o cofre foi encontrado horas depois, vazio e com sinais de arrombamento, às margens da BR-101, na altura da localidade de Ribeirão. Policiais realizaram buscas na região e analisaram imagens de câmeras de videomonitoramento, que indicam que o veículo utilizado no crime estava com placas possivelmente adulteradas. A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação por meio da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Aracruz. Nenhum suspeito foi localizado.

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Interno do Iases é levado para delegacia após chamar colega de 'macaco'

Atualizado em 26/03/2026 às 12h39

Um socioeducando foi autuado por injúria racial após uma briga dentro de uma unidade do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases). O interno foi conduzido à delegacia após chamar outro interno de “macaco” na quarta-feira (25).

O caso foi registrado na Unidade de Internação Metropolitana (Unimetro), em Xuri, Vila Velha, durante escolarização em um espaço pedagógico. Um agente presenciou as ofensas e advertiu o jovem.

A Polícia Civil informou que o interno, de 18 anos, foi conduzido à Delegacia Regional de Vila Velha, autuado em flagrante por injúria racial e encaminhado ao sistema prisional.

CORREÇÃO | A Polícia Civil retificou a informação anterior de que o interno havia sido levado de volta ao Iases. Por ter 18 anos, o jovem foi encaminhado ao sistema prisional comum após a autuação.

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Lontra é resgatada após invadir galinheiro no quintal de casa em Alegre

Atualizado em 26/03/2026 às 10h52
Animal foi resgatado pela Polícia Militar Ambiental e Defesa Civil de Alegre na tarde de quarta-feira (25)

Uma moradora do bairro Vila do Sul, em Alegre, na Região do Caparaó capixaba, teve uma visita inusitada no quintal de casa na tarde de quarta-feira (25): uma lontra invadiu o local e matou duas galinhas. Segundo a Defesa Civil Municipal, acionada para a ocorrência, o animal cortou a tela do galinheiro para entrar no espaço. No local, duas galinhas da espécie garnizé foram encontradas mortas. Após o ataque, a lontra não conseguiu sair do galinheiro e ficou presa.

A Polícia Militar Ambiental foi chamada para realizar o resgate. O animal foi capturado e, posteriormente, solto em uma área segura, distante da região urbana.

O biólogo Vinícius Cavati, que atua em Alegre, disse que a lontra é um animal comum da região, tem hábito aquático, é territorialista e se alimenta de pequenos peixes, mamíferos, répteis e até aves. Ele explicou que ela não costuma se alimentar fora da água. 

"Isso pode ter ocorrido porque a população de lontras vem crescendo nos últimos ano, tornando o alimento mais escasso e fazendo com que elas busquem outras fontes para sobreviver. Elas andam em bando, são dóceis e, apesar de não apresentarem riscos à população, podem ser agressivas se acuadas", destacou.

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Suspeito de integrar grupo que roubou malote com dinheiro é preso em Guaçuí

Publicado em 26/03/2026 às 10h14
Homem é preso suspeito de participar de roubo de malote em Guaçuí
Homem é preso suspeito de participar de roubo de malote em Guaçuí Crédito: Polícia Civil

Um homem de 28 anos foi preso na noite desta quarta-feira (25) durante uma operação conjunta das polícias Civil e Militar no Centro de Guaçuí, na Região do Caparaó, no Espírito Santo. Segundo a Polícia Civil, contra ele havia um mandado de prisão preventiva expedido pela 2ª Vara do município por envolvimento no roubo de um malote com dinheiro, crime praticado em grupo. A prisão ocorreu em um beco da Rua Roberto Mendes e o suspeito não resistiu à abordagem.

De acordo com as investigações, o crime aconteceu no dia 10 de setembro de 2025, por volta das 20h, também na região central da cidade. Na ocasião, a vítima foi abordada por três homens que simularam estar armados ao esconder as mãos dentro de casacos. Sob ameaça, eles roubaram um aparelho celular e um malote com dinheiro que seria levado ao banco — informação que, segundo a polícia, já era de conhecimento dos envolvidos.

As apurações apontaram que, além dos três suspeitos que abordaram diretamente a vítima, outras quatro pessoas participaram da ação, dando suporte ao grupo. Elas teriam passado por uma rua próxima durante o crime, garantindo cobertura. Ainda segundo a Polícia Civil, o valor levado no malote – que não foi divulgado pela corporação – seria dividido entre os sete envolvidos, e o celular foi entregue a um dos participantes, que posteriormente deu o aparelho de presente à companheira.

Ao todo, sete pessoas foram identificadas, sendo dois adolescentes e cinco adultos (dois deles já estavam presos por outros crimes), todos com registros criminais anteriores. Os maiores foram indiciados, denunciados pelo Ministério Público do Espírito Santo (MPES) e tiveram a prisão preventiva decretada pela Justiça pelo roubo do malote. Dos maiores de idade, portanto, três já estão no sistema prisional e dois seguem foragidos.

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Acidente entre carro e caminhão deixa dois feridos na BR 259 em Colatina

Publicado em 26/03/2026 às 08h45
Acidente entre carro e caminhão deixa dois feridos em Colatina
Acidente entre carro e caminhão deixa dois feridos em Colatina Crédito: Leitor | A Gazeta

Um acidente entre um carro e um caminhão deixou duas pessoas feridas na manhã desta quinta-feira (26), na BR 259, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. 

Segundo informações apuradas pelo repórter Enzo Teixeira, da TV Gazeta Noroeste, os dois veículos seguiam no sentido Vitória quando o carro, pertencente a uma empresa privada, tentou realizar uma ultrapassagem em um trecho de pista dupla permitido e acabou colidindo na traseira do caminhão.

Com o impacto, a parte frontal do carro ficou bastante danificada. As duas pessoas que estavam no veículo foram socorridas e encaminhadas ao Hospital Estadual Sílvio Avidos. O motorista do caminhão não se feriu. Até o momento, não há informações atualizadas sobre o estado de saúde dos feridos.

A reportagem de A Gazeta entrou em contato com as polícias Rodoviária Federal (PRF) e Militar (PM) para obter mais detalhes sobre a dinâmica do acidente e aguarda retorno.

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Motociclista é morto no trajeto para casa em Baixo Guandu

Publicado em 25/03/2026 às 18h36
A vítima foi baleada quando seguia para a casa de motocicleta; os suspeitos ainda não foram encontrados e a Polícia Civil segue investigando o caso
A vítima foi morta a tiros enquanto pilotava na ES 165 em Baixo Guandu Crédito: Montagem | Leitor/A Gazeta

Um homem foi morto a tiros na manhã desta quarta-feira (25) na ES 165 próximo ao bairro Operário, em Baixo Guandu, região Noroeste do Espírito Santo. De acordo com a Polícia Militar, testemunhas disseram que a vítima foi encontrada caída sobre uma motocicleta. Ele trabalhava em um prédio da cidade e, no momento do crime, seguia para casa durante o horário de almoço.

O Corpo de Bombeiros e o Samu/192 foram acionados e atestaram a morte da vítima ainda no local. O corpo foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Colatina.

A Polícia Civil informou que o caso está sendo investigado pela Delegacia de Baixo Guandu. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados. A população pode colaborar com informações de forma anônima pelo Disque-Denúncia 181.

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Padrasto é preso por enforcar adolescente em Marataízes

Publicado em 25/03/2026 às 18h08

Um homem enforcou o enteado de 17 anos no bairro Santa Rita, em Marataízes, litoral Sul do Espírito Santo, na noite dessa terça-feira (24). A Polícia Militar precisou usar spray de pimenta para conseguir fazer ele soltar a vítima, porém o suspeito seguiu agressivo e resistiu quando os policiais tentaram colocar as algemas.

O homem de 46 anos foi levado à delegacia, preso em flagrante por maus-tratos e encaminhado ao presídio, segundo a Polícia Civil.

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Fiscalização investiga mancha desconhecida no Rio Pancas em Colatina

Publicado em 25/03/2026 às 16h57
Um vídeo que circula nas redes sociais mostra substância desconhecida sendo levada pela correnteza; prefeitura acionou equipe de fiscalização ambientar para identificar da origem do material

Uma mancha de origem desconhecida no Rio Pancas, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, preocupou moradores na manhã desta quarta-feira (25). Um vídeo que circula nas redes sociais mostra uma substância de tonalidade clara sendo levada pela correnteza. Quem registrou as imagens expressa indignação e teme que a substância leve à morte de peixes.

Em nota, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente informou que realizou uma vistoria no local nesta tarde, na região de encontro com o Rio Doce, após relatos sobre possível descarte irregular de resíduos oleosos. Durante a inspeção, não foi identificada a presença de resíduos na superfície da água no ponto indicado. Esclareceu ainda que tomou conhecimento da situação no final da manhã desta quarta-feira e destacou que a divulgação de possíveis irregularidades exclusivamente pelas redes sociais pode dificultar a atuação dos órgãos de fiscalização e comprometer a apuração adequada dos fatos.

A orientação, segundo a pasta, é que ocorrências dessa natureza sejam comunicadas, de forma imediata, pelos canais oficiais, como a Ouvidoria Municipal e o Disque Denúncia (181), garantindo maior agilidade na resposta e na responsabilização dos envolvidos.

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Acidente com três veículos deixa uma pessoa ferida em Viana

Publicado em 25/03/2026 às 16h26
Acidente entre três veículos deixa uma pessoa ferida na BR 262 em Viana
Acidente entre três veículos deixa uma pessoa ferida na BR 262 em Viana Crédito: Divulgação | PRF

Um acidente entre um caminhão, uma caminhonete e um carro na BR 262, próximo ao Mirante de Viana, no Espírito Santo, deixou um motorista ferido na tarde desta quarta-feira (25). A vítima estava em uma picape Fiat Toro e ficou presa às ferragens, sendo retirada pelo Corpo de Bombeiros. Após ser estabilizada, foi encaminhada pelo  Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu/192) para um hospital. 

Um intenso congestionamento se formou na rodovia em decorrência do acidente. Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), informações preliminares indicam que o caminhão apresentou falha mecânica e invadiu a contramão, provocando a colisão, que também envolveu um Volkswagen Polo.

O motorista do caminhão e o filho do motorista que estava na picape não se feriram. Ainda não há informações sobre ocupantes do Polo. Após os atendimentos, equipes fizeram limpeza de pista devido ao derramamento de óleo veicular.

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Explosão em área rural na Serra deixa uma pessoa morta

Atualizado em 25/03/2026 às 17h57
Uma explosão deixou uma pessoa morta, além de destruir um carro e um espaço em Porto Dourado, na Serra.
Uma explosão deixou uma pessoa morta, além de danificar um carro Crédito: Rede Social | Cabo Rodrigues

Uma explosão em contêiner matou um homem na zona rural da Serra, no Espírito Santo, nesta quarta-feira (25). O acidente fatal ocorreu no bairro Porto Dourado, enquanto a vítima instalava iluminação dentro da estrutura. 

Imagens registradas por moradores mostram a destruição no local. O repórter Vinícius Colini, da TV Gazeta, apurou que o contêiner armazenava produtos químicos geralmente usados para detonar rochas e concreto. Embora a causa da explosão ainda seja desconhecida, investiga-se se a interação da rede elétrica com o material químico provocou a ignição.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para o resgate, mas constatou que o homem já estava morto. A identidade e a idade da vítima não foram divulgadas. Devido à suspeita inicial de explosivos, o esquadrão antibombas da Polícia Militar foi mobilizado, mas descartou a presença de artefatos.

Ainda não há informações sobre a propriedade do contêiner e dos materiais armazenados.

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Dois homens condenados por estupro são presos em Mimoso do Sul

Publicado em 25/03/2026 às 12h22
Condenados por estupro são presos em Mimoso do Sul
Condenados por estupro são presos em Mimoso do Sul Crédito: Polícia Civil

Dois homens foram presos durante uma operação da Polícia Civil na tarde de terça-feira (24), em Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo, após condenações pelo crime de estupro. Eles foram localizados em diferentes localidades do interior do município. De acordo com o delegado Daniel Correia, os crimes ocorreram na própria cidade, e os mandados de prisão foram expedidos no início deste mês, após decisão da Justiça.

Um dos presos, de 44 anos, foi condenado a 27 anos e seis meses de prisão por estupro de vulnerável. Segundo a investigação, ele abusou da enteada dos 8 aos 14 anos. A vítima denunciou o caso ainda na adolescência, há cerca de 10 anos.

O outro homem, de 43 anos, foi condenado a 9 anos de prisão por estuprar a própria esposa. A denúncia foi feita há aproximadamente cinco anos. Os dois foram encaminhados ao Complexo Penitenciário de Xuri, em Vila Velha.

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Motociclista de 23 anos morre em acidente com caminhonete em Cachoeiro

Publicado em 25/03/2026 às 11h08
Motociclista morre em acidente com carro em Cachoeiro
Motociclista morre em acidente com carro em Cachoeiro Crédito: Redes sociais

Um motociclista de 23 anos, identificado pela Polícia Militar (PM) como Matheus Vargas da Silva, morreu na noite de terça-feira (24), após se envolver em uma colisão com uma caminhonete no bairro Aeroporto, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) chegou a ser acionado, mas a vítima não resistiu.

O motorista da caminhonete relatou aos policiais que seguia pela Rua João Batista Calegario, no sentido Aeroporto–BNH, e parou para realizar uma conversão à esquerda, a fim de acessar a Rua José João Fiorino. Ao iniciar a manobra, afirmou que foi atingido pela motocicleta, que trafegava no sentido contrário.

Ele realizou o teste do bafômetro, que deu negativo para ingestão de álcool. Por se tratar de acidente fatal, o motorista foi encaminhado à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim para prestar depoimento. A Polícia Civil seguirá com a investigação. 