Oficina atingida por incêndio é demolida às margens da BR 101 em Linhares

Unidade de Saúde no bairro Cidade Continental, setor Oceania, na Serra Crédito: Google Maps

Uma tentativa de assalto terminou em tiros e pânico para quem estava em uma unidade de saúde da Serra, no Espírito Santo, na manhã desta quinta-feira (26). Segundo a Polícia Militar, uma mulher de 32 anos afirmou que estacionava próximo à Unidade de Atenção Primária à Saúde (UAPS), no bairro Cidade Continental (setor Oceania), para receber atendimento médico, quando foi abordada por um assaltante. A vítima reagiu à tentativa de roubo do veículo e lutou com o criminoso, que disparou e fugiu sem atingi-la.

Testemunhas relataram à reportagem de A Gazeta terem ouvido cerca de quatro disparos, o que gerou pânico entre os pacientes. "Foram cenas de terror, pacientes gritando e correndo para dentro das salas. Vários idosos passaram mal". Muitos chegaram a se jogar no chão para se proteger. Cerca de 70 pessoas estavam no local. A vítima contou à reportagem da TV Gazeta acreditar que o criminoso a vigiava, pois, assim que saiu da unidade, ele passou por ela e pegou a chave.

A mulher que estava com os três filhos agiu no "calor do momento" e disse ter ocorrido um "milagre" por não ter sido baleada. Isso porque ele disparou contra ela, mas a arma falhou. O armamento só voltou a funcionar, segundo ela, quando o homem atirou para cima. "Ele pegou a chave, correu para o carro e eu corri atrás dele. Deus me guardou, pois agi no impulso", detalhou.

Policiais militares realizaram buscas pela região, mas nenhum suspeito foi encontrado. A Polícia Civil informou que o caso foi registrado como tentativa de latrocínio e seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV).