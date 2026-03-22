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Incêndio atinge galpão e destrói veículos em Linhares
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Incêndio atinge galpão e destrói veículos em Linhares

Publicado em 22/03/2026 às 19h02
Incêndio atinge galpão e destrói veículos em Linhares
Galpão atingido por incêndio em Linhares Crédito: Douglas Abreu

Um incêndio atingiu um galpão na tarde deste domingo (22), em Linhares, na Região Norte do Espírito Santo. Segundo informações da repórter Luciany Oliveira, da TV Gazeta Norte, o Corpo de Bombeiros atua no combate às chamas.

Três carros, um caminhão e um barco foram atingidos pelo fogo. A estrutura do galpão ficou comprometida, e o local foi interditado pela Defesa Civil Municipal devido ao risco de desmoronamento. A rodovia BR-101, próxima ao local, também precisou ser interditada, e equipes vão avaliar possíveis danos em imóveis vizinhos.

A repórter também conversou com o filho do dono da oficina que funciona no galpão. Ele informou que o estabelecimento já estava fechado e que não havia funcionários no momento do incêndio. Apesar dos prejuízos materiais, não há registro de feridos.

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