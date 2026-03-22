Incêndio atinge galpão e destrói veículos em Linhares
Um incêndio atingiu um galpão na tarde deste domingo (22), em Linhares, na Região Norte do Espírito Santo. Segundo informações da repórter Luciany Oliveira, da TV Gazeta Norte, o Corpo de Bombeiros atua no combate às chamas.
Três carros, um caminhão e um barco foram atingidos pelo fogo. A estrutura do galpão ficou comprometida, e o local foi interditado pela Defesa Civil Municipal devido ao risco de desmoronamento. A rodovia BR-101, próxima ao local, também precisou ser interditada, e equipes vão avaliar possíveis danos em imóveis vizinhos.
A repórter também conversou com o filho do dono da oficina que funciona no galpão. Ele informou que o estabelecimento já estava fechado e que não havia funcionários no momento do incêndio. Apesar dos prejuízos materiais, não há registro de feridos.