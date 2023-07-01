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Em Sooretama

Motorista reclamou de insegurança dias antes de ser achado morto

Vítima debateu com amigo, na última segunda (26), sobre qual meio seria o mais seguro para o trabalho: atuar de forma particular ou pelo aplicativo

Publicado em 01 de Julho de 2023 às 11:57

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

01 jul 2023 às 11:57
Joabson Feitosa da Silva desapareceu após sair de casa para fazer uma corrida. O carro dele foi encontrado abandonado
Joabson Feitosa da Silva foi encontrado morto em área rural de Sooretama Crédito: Acervo pessoal
Encontrado morto em uma propriedade rural após sair de casa para fazer uma corrida, em Sooretama, no Norte do Espírito Santo, na sexta-feira (30), o motorista particular Joabson Feitosa da Silva, de 29 anos, conversou sobre a insegurança no trabalho com um amigo, que é também colega de profissão.
O motorista de aplicativo Alessandro Vago Busato esteve no velório de Joabson, na noite de sexta (30), e relembra que, recentemente, os dois debateram, com base nas experiências que possuem, qual meio seria o mais seguro para trabalhar: fazer corridas por aplicativo ou de modo particular, como Joabson preferia.
“Segunda-feira (26), estávamos conversando sobre isso. Ele me contou que achava mais seguro fazer corridas particulares para pessoas conhecidas. Já no aplicativo, tem pessoas desconhecidas. Eu falei com ele que achava mais seguro por aplicativo, porque faz uma seleção, as pessoas precisam deixar documentos, tem um trajeto a seguir e, se sair dela, o aplicativo fica em alerta. Infelizmente, foi em uma corrida que aconteceu essa tragédia”, disse Alessandro.

Motorista foi encontrado em lavoura de café

Joabson foi chamado para fazer uma corrida particular na noite de quinta-feira (29), por volta das 23h, até um bar. O último contato feito por ele foi por volta de 23h30, quando ligou para um primo, que também atua como motorista particular. Mas esse primo só viu a chamada perdida depois e não conseguiu mais retornar.
O carro dele, um Volkswagen Gol branco, foi encontrado abandonado, em meio a um matagal no bairro Alegre, na manhã de sexta (30). De acordo com a polícia, o corpo da vítima foi localizado por catadores de café em uma propriedade rural às margens da BR 101, a cerca de 20 km do veículo, por volta de 12h, vítima de múltiplas facadas.

Manifestação de motoristas em Linhares

Após a morte dos dois motoristas, colegas de profissão fizeram uma manifestação na manhã deste sábado (1º) pedindo por mais segurança. Um grupo com vários veículos saiu da praça 22 de Agosto, no Centro de Linhares, e estão em carreata por diversos bairros da cidade.

Segundo caso em junho

No dia 12 do último mês, o motorista de aplicativo Eder Antonio Santos Alves Cândido, de 36 anos, foi vítima de um latrocínio - roubo seguido de morte, em uma emboscada após aceitar uma corrida no bairro Nova Esperança, em Linhares.
A polícia localizou o corpo, com as mãos amarradas para trás, em uma lagoa com a ajuda de um drone. O veículo foi utilizado para cometer roubos naquela madrugada e depois foi incendiado em um matagal.

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