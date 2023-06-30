Crianças e adolescentes estão em institutos de acolhimento de Linhares e Sooretama Crédito: Reprodução

As audiências são realizadas pela 1ª Vara da Infância e da Juventude de Linhares e acontecem normalmente nos meses de março, junho, setembro e dezembro, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad). Apenas em junho foi analisada a situação de 60 crianças e adolescentes acolhidos em quatro instituições.

Your browser does not support the audio element. Audiências reintegram 17 crianças e adolescentes às famílias no Norte do ES

O juiz Gideon Drescher, responsável pelas audiências, elas proporcionam um diálogo com vários atores da rede de proteção. “São realizados encaminhamentos e determinações envolvendo questões assistenciais, de saúde e de educação, tanto em favor dos que são reintegrados quanto dos que permanecem acolhidos, bem como de suas famílias”, explicou.