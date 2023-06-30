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Durante junho

Audiências reintegram 17 crianças e adolescentes às famílias no Norte do ES

Segundo o Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), ao todo, 60 crianças e adolescentes tiveram suas situações analisadas em junho
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jun 2023 às 20:42

Publicado em 30 de Junho de 2023 às 20:42

Crianças e adolescentes estão em institutos de acolhimento de Linhares e Sooretama
Crianças e adolescentes estão em institutos de acolhimento de Linhares e Sooretama Crédito: Reprodução
Após audiências, 17 crianças e adolescentes que estavam em instituições de acolhimento foram reintegradas às famílias em Linhares Sooretama, no Norte do Espírito Santo, durante junho, de acordo com o Tribunal de Justiça do Estado (TJ-ES). As decisões são baseadas em análises da possibilidade do retorno ao lar de origem ou encaminhada para uma família substituta.
As audiências são realizadas pela 1ª Vara da Infância e da Juventude de Linhares e acontecem normalmente nos meses de março, junho, setembro e dezembro, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad). Apenas em junho foi analisada a situação de 60 crianças e adolescentes acolhidos em quatro instituições.
Audiências reintegram 17 crianças e adolescentes às famílias no Norte do ES
O juiz Gideon Drescher, responsável pelas audiências, elas proporcionam um diálogo com vários atores da rede de proteção. “São realizados encaminhamentos e determinações envolvendo questões assistenciais, de saúde e de educação, tanto em favor dos que são reintegrados quanto dos que permanecem acolhidos, bem como de suas famílias”, explicou.
Ainda segundo Drescher, se não for possível realizar a reintegração familiar, a criança e o adolescente podem ser adotados. “nas hipóteses em que as equipes técnicas entendem que foram esgotadas as possibilidades de reintegração familiar, sugere-se ao Ministério Público o ajuizamento de ação de destituição familiar com o fim de futura colocação em família substituta”.

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