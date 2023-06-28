Suspeitos de matar e jogar corpo em caçamba de lixo são presos em Linhares

As investigações apontam que Leonardo, antes de ser morto, estava em casa na companhia dos quatro suspeitos. Eles teriam tido um desentendimento e o quarteto decidiu assassinar a vítima. Depois do crime, o corpo foi enrolado em um cobertor e colocado em um tonel de plástico, antes de ser deixado no meio de entulhos. Os policiais encontraram vestígios de sangue da vítima e marcas de disparos de arma na parede da casa de Leonardo.