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Operação Descontaminação

Suspeitos de matar e jogar corpo em caçamba de lixo são presos em Linhares

Além dos três presos, investigações apontaram que Laeverton Campos de Oliveira Filho, de 15 anos, morto na segunda-feira (26), também participou do crime
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

28 jun 2023 às 13:25

Publicado em 28 de Junho de 2023 às 13:25

Da esquerda para direita: Rivaldo Portela Alves, o Baiano; Aderlan Wallison Guedes da Silva, o Alagoano; e Jardel Pereira dos Santos
Da esquerda para direita: Rivaldo Portela Alves, o Baiano; Aderlan Wallison Guedes da Silva, o Alagoano; e Jardel Pereira dos Santos Crédito: Divulgação/PCES
Os três homens presos durante a 5ª fase da Operação Descontaminação no bairro Nova Esperança, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na terça-feira (27), são suspeitos da morte do adolescente Leonardo da Silva Santos, de 16 anos, encontrado sem vida com um tiro na cabeça dentro de uma caçamba de lixo na última sexta-feira (23).
Os suspeitos presos durante a operação são Jardel Pereira dos Santos, de 23 anos; Rivaldo Portela Alves, conhecido como Baiano, de 21; e Aderlan Wallison Guedes da Silva, o alagoano, de 27. Conforme as investigações da Polícia Civil, além deles, o adolescente Laeverton Campos de Oliveira Filho, de 15 anos, morto a tiros nesta segunda-feira (26), participou do crime.
As investigações apontam que Leonardo, antes de ser morto, estava em casa na companhia dos quatro suspeitos. Eles teriam tido um desentendimento e o quarteto decidiu assassinar a vítima. Depois do crime, o corpo foi enrolado em um cobertor e colocado em um tonel de plástico, antes de ser deixado no meio de entulhos. Os policiais encontraram vestígios de sangue da vítima e marcas de disparos de arma na parede da casa de Leonardo.
Na casa de Jardel, os policiais encontraram uma espingarda de fabricação caseira. Em outro imóvel, os demais suspeitos foram localizados e presos. Eles estavam com um revólver calibre 32 com seis munições e uma submetralhadora calibre 9mm com 12 munições. As armas e as munições foram apreendidas.
Quando os policiais chegaram até a casa de Laeverton, encontraram um velório sendo realizado. Em entrevista ao repórter Tiago Félix, da TV Gazeta Norte, na terça-feira, dia da operação, o secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), coronel Alexandre Ramalho, disse que a mãe do jovem estava ao lado do caixão.
Os três conduzidos foram encaminhados para a Delegacia Regional de Linhares, onde foram interrogados e encaminhados para a Penitenciária Regional de Linhares (PRL), onde estão à disposição da Justiça.

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