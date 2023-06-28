Família busca notícias de vidraceiro que sumiu em cachoeira em Conceição do Castelo

Família do vidraceiro Rogério Vagner Moraes da Silva busca por respostas Crédito: Reprodução - Arquivo familiar

O apelo por respostas vem do pai de Rogério, o fitoterápico José Francisco da Silva, 63 anos – que mora em Minas Gerais e, em janeiro, chegou a acompanhar um dia de buscas. “Tem que fazer uma verificação se o corpo está ali, se foi um acidente ou se foi assassinato. Acharam a camisa dele e uma semana depois encontraram a bermuda com chaveiro e a chave da moto, estava dentro da água em outro poço diferente. Minha dúvida está aí”, disse.

"Estamos despedaçados. É meu filho. Precisamos de resposta, de um sinal e que as buscas sejam retomadas no local, pois tem que ter um indício dos restos mortais dele se realmente estiverem ali, mas acho que não estão, pois as roupas dele foram encontradas em outro local", desabafou.

O que dizem as autoridades

Por nota, o Corpo de Bombeiros Militar informou que o protocolo de buscas a pessoas desaparecidas por afogamento, com utilização do mergulho, é de 72 horas, sendo que, em caso de insucesso, o trabalho passa a ser realizado de maneira superficial, com equipes em terra.

E ainda que nesse caso, como não houve nenhum tipo de sinalização de que a vítima pudesse estar em um local exato, as buscas são suspensas e os militares somente se deslocam para procurar com indícios claros da localização do desaparecido. O acionamento pode ser feito via 193.

Já a Polícia Civil informou que o fato segue sob investigação da Delegacia de Polícia (DP) de Conceição do Castelo. As buscas iniciais do Corpo de Bombeiros, acompanhadas por policiais, foram realizadas por cinco dias consecutivos. Sempre que há novos indícios da possível localização do corpo, buscas são realizadas, porém, até o momento o homem não foi localizado. A hipótese de crime ou homicídio foi descartada. Todas as informações referentes às apurações do caso já foram repassadas a familiares da vítima.

Sobre o acidente

Dois amigos sofreram um acidente quando estavam visitando uma cachoeira no interior de Conceição do Castelo, na Região Serrana do Espírito Santo, no dia 15 de janeiro deste ano. Na época Jadson Gasparini Pereira, de 26 anos, contou que estava com Rogério Vagner Soares, de 33, e os dois subiram em pedras até uma das quedas d'água para tirar foto, momento em que ele escorregou, caiu e bateu a cabeça.