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Tragédia

Homem mata esposa, liga para a filha e tira a própria vida em Vila Velha

Polícia Civil informou que há indicativos de que o caso, ocorrido na tarde de terça-feira (27), tenha sido um homicídio seguido de suicídio
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 jun 2023 às 11:18

Publicado em 28 de Junho de 2023 às 11:18

Edinaci Rodrigues de Souza Alves, de 41 anos, foi morta pelo marido em Vila Velha
Edinaci Rodrigues de Souza Alves, de 41 anos, foi morta pelo marido em Vila Velha Crédito: Reprodução | Facebook Edinaci Rodrigues
Um homem identificado como Fábio Alves de Souza, 45 anos, matou a esposa, Edinaci Rodrigues de Souza Alves, 41 anos, em Vila Velha. Após o assassinato, ligou para a filha, avisou sobre o crime e, em seguida, tirou a própria vida na tarde de terça-feira (27). A Polícia Civil confirmou que o caso está sendo investigado como homicídio seguido de suícidio.
Militares foram acionados para averiguar um encontro de cadáver no bairro Ulisses Guimarães. Edinaci trabalhava como caixa em um supermercado e foi encontrada caída no chão da cozinha por vizinhos por volta de 16h e aparentava sinais de violência física, principalmente no rosto. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) foi acionado e os socorristas constataram sua morte.
Quando os policiais entraram no imóvel, encontraram Edinaci caída, aparentando sinais de violência física, principalmente na face, e também estrangulamento. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou o óbito da vítima.
Posteriormente, o Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes) repassou a informação para os militares de que um homem teria tentado contra a própria vida no bairro Barramares, também em Vila Velha.
A filha da vítima informou que o pai ligou para ela dizendo que teria tirado a vida da mãe dela, no bairro Ulisses Guimarães, e que tiraria a própria vida, posteriormente.

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Prevenção ao suicídio: ajuda pode vir por telefone

Amigos de Edinaci disseram para a reportagem da TV Gazeta que ela e Fábio estavam separados havia mais de dois anos e que ele não aceitava o fim do casamento. Já a filha do casal contou que os pais não estavam separados. Ela disse que os dois eram evangélicos da Igreja Assembleia de Deus e que Fábio ocupava um cargo de liderança.
Procurada, a Polícia Civil informou que há indicativos de que o caso tenha sido um homicídio seguido de suicídio, porém o fato está sendo apurado por meio da Divisão Especializada de Homicídio e Proteção à Mulher (DHPM).
Os corpos foram encaminhados para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para serem necropsiados e, posteriormente, liberados para os familiares.
O caso seguirá sob investigação da DHPM, para explicar as circunstâncias do ocorrido e a motivação.

Precisa de ajuda? Ligue 188

Precisa de ajuda? Está angustiado? Precisando conversar? Acione o Centro de Valorização da Vida (CVV) no número 188. O atendimento é gratuito e você não precisa se identificar.

Homem mata esposa, liga para a filha e tira a própria vida em Vila Velha

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