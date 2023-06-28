Homem mata esposa, liga para a filha e tira a própria vida em Vila Velha

Edinaci Rodrigues de Souza Alves, de 41 anos, foi morta pelo marido em Vila Velha Crédito: Reprodução | Facebook Edinaci Rodrigues

Um homem identificado como Fábio Alves de Souza, 45 anos, matou a esposa, Edinaci Rodrigues de Souza Alves, 41 anos, em Vila Velha. Após o assassinato, ligou para a filha, avisou sobre o crime e, em seguida, tirou a própria vida na tarde de terça-feira (27). A Polícia Civil confirmou que o caso está sendo investigado como homicídio seguido de suícidio.

Militares foram acionados para averiguar um encontro de cadáver no bairro Ulisses Guimarães. Edinaci trabalhava como caixa em um supermercado e foi encontrada caída no chão da cozinha por vizinhos por volta de 16h e aparentava sinais de violência física, principalmente no rosto. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) foi acionado e os socorristas constataram sua morte.

Quando os policiais entraram no imóvel, encontraram Edinaci caída, aparentando sinais de violência física, principalmente na face, e também estrangulamento. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou o óbito da vítima.

Posteriormente, o Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes) repassou a informação para os militares de que um homem teria tentado contra a própria vida no bairro Barramares, também em Vila Velha.

A filha da vítima informou que o pai ligou para ela dizendo que teria tirado a vida da mãe dela, no bairro Ulisses Guimarães, e que tiraria a própria vida, posteriormente.

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Amigos de Edinaci disseram para a reportagem da TV Gazeta que ela e Fábio estavam separados havia mais de dois anos e que ele não aceitava o fim do casamento. Já a filha do casal contou que os pais não estavam separados. Ela disse que os dois eram evangélicos da Igreja Assembleia de Deus e que Fábio ocupava um cargo de liderança.

Procurada, a Polícia Civil informou que há indicativos de que o caso tenha sido um homicídio seguido de suicídio, porém o fato está sendo apurado por meio da Divisão Especializada de Homicídio e Proteção à Mulher (DHPM).

Os corpos foram encaminhados para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para serem necropsiados e, posteriormente, liberados para os familiares.

O caso seguirá sob investigação da DHPM, para explicar as circunstâncias do ocorrido e a motivação.

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