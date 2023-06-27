Adolescente procurado pela polícia é encontrado sendo velado em Linhares

Alvo tinha 15 anos e foi morto a tiros na rua Crédito: Montagem com fotos: Divulgação/Sesp e Reprodução

TV Gazeta Norte, o secretário de Em entrevista ao repórter Tiago Félix, da, o secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) , coronel Alexandre Ramalho, disse que a mãe do jovem estava ao lado do caixão.

"Só tinha ela (mãe do adolescente), o padrasto, o caixão e mais ninguém. Nenhum amigo, ninguém para apoiar. Ninguém prestando a solidariedade que ela merecia" Coronel Alexandre Ramalho - Secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social

Segundo Ramalho, a mãe de Laeverton contou que o filho estava envolvido com o tráfico de drogas desde o início do ano. Ele tinha um mandado de busca e apreensão em aberto pela prática de crime de furto/roubo.

As investigações da polícia também apontaram que o menor de idade teve participação no crime que teve como vítima o adolescente Leonardo da Silva Santos, de 16 anos, que foi encontrado morto com um tiro na cabeça dentro de uma caçamba de lixo , na última sexta-feira (23).

“Lamentavelmente ele foi morto pela rivalidade do tráfico. Desde janeiro ele entrou no tráfico, se perdeu, começou a manusear armas, atirar, ganhar inimizades, achando que essa vida iria levar ele a algum lugar. Um menino de 15 anos”, disse o secretário.

Operação Descontaminação

A 5ª fase da Operação Descontaminação foi deflagrada na manhã desta terça-feira (27), para combater o tráfico de drogas e homicídios na região. A ação policial foi motivada pela onda de criminalidade no bairro Nova Esperança, que tem maior número de homicídios em Linhares neste ano, com oito casos desde janeiro. Apenas em junho foram três mortes.

Ao todo, três pessoas foram presas nas ações conjuntas da Polícia Militar Polícia Civil . Eles foram identificados como Jardel Pereira dos Santos, de 23 anos, Rivaldo Portela Alves, conhecido como Baiano, de 21, e Aderlan Wallison Guedes da Silva, o alagoano, de 27. O trio também é suspeito da morte de Leonardo da Silva Santos, de 16 anos.

Da esquerda para direita: Rivaldo Portela Alves, o Baiano; Aderlan Wallison Guedes da Silva, o Alagoano; e Jardel Pereira dos Santos Crédito: Divulgação/PCES

Principal alvo possui "traços de psicopatia"

O principal alvo da operação é Elton Nunes dos Passos, de 26 anos, conhecido como “Eltinho”. Ele foi descrito por Alexandre Ramalho como “um criminoso com traços de psicopatia”. Ele é suspeito de participação em pelo menos dois deles.

Eltinho teria envolvimento no latrocínio - roubo seguido de morte - do motorista de aplicativo Eder Antônio Santos Alves Cândido, de 36 anos , que morreu, no último dia 12, em uma emboscada após aceitar uma corrida. A polícia localizou o corpo, com as mãos amarradas para trás, em uma lagoa com a ajuda de um drone. O veículo foi utilizado para cometer roubos naquela madrugada e depois foi incendiado em um matagal.

O segundo caso é o da última sexta-feira (23), do adolescente Leonardo da Silva Santos.