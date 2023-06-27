Suspeitos tentam invadir casa e um é baleado por morador em Vila Velha

Um suspeito acabou baleado por um morador e outro foi preso pela Polícia Militar depois que tentaram invadir uma casa no bairro Rio Marinho, em Vila Velha, na noite desta segunda-feira (26), com outros dois comparsas.
O morador contou na manhã desta terça-feira (27) que reagiu quando os suspeitos abordaram seu irmão que estava chegando em casa e tentaram entrar no imóvel com ele.
Segundo o homem, era por volta de 21h quando o irmão dele de 18 anos estava chegando em casa e foi rendido no portão por quatro homens e teve o celular roubado.
O morador escutou a conversa e percebeu que os suspeitos tentaram entrar em casa com o irmão e reagiu atirando com sua arma contra eles. Dois suspeitos conseguiram fugir e não foram localizados pelos policiais militares.
O homem disse que a arma é registrada e é atirador esportivo. O caso foi registrado na Delegacia Regional do município e a ocorrência seguia em andamento na manhã desta terça-feira.
