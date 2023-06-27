Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Renderam jovem

Suspeitos tentam invadir casa e um é baleado por morador em Vila Velha

Jovem de 18 anos foi abordado e teve o celular roubado; quando os criminosos tentaram entrar na residência, foram recebidos a tiros pelo irmão da vítima
Redação de A Gazeta

Publicado em 27 de Junho de 2023 às 11:53

2ª Delegacia Regional de Vila Velha, onde ocorrência foi registrada Crédito: Arquivo
Um suspeito acabou baleado por um morador e outro foi preso pela Polícia Militar depois que tentaram invadir uma casa no bairro Rio Marinho, em Vila Velha, na noite desta segunda-feira (26), com outros dois comparsas.
O morador contou na manhã desta terça-feira (27) que reagiu quando os suspeitos abordaram seu irmão que estava chegando em casa e tentaram entrar no imóvel com ele.
Segundo o homem, era por volta de 21h quando o irmão dele de 18 anos estava chegando em casa e foi rendido no portão por quatro homens e teve o celular roubado.
O morador escutou a conversa e percebeu que os suspeitos tentaram entrar em casa com o irmão e reagiu atirando com sua arma contra eles. Dois suspeitos conseguiram fugir e não foram localizados pelos policiais militares.
O homem disse que a arma é registrada e é atirador esportivo. O caso foi registrado na Delegacia Regional do município e a ocorrência seguia em andamento na manhã desta terça-feira.
*Com informações da repórter Daniela Carla, da TV Gazeta

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados