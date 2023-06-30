Motorista é encontrado morto na zona rural de Sooretama

Joabson Feitosa da Silva desapareceu após sair de casa para fazer uma corrida. O carro dele foi encontrado abandonado Crédito: Acervo pessoal

O carro dele, um Volkswagen Gol branco, foi encontrado abandonado, em meio a um matagal no bairro Alegre, nesta manhã. De acordo com a polícia, o corpo da vítima foi localizado por catadores de café em uma propriedade rural às margens da BR 101, a cerca de 20 km do veículo.

Joabson tinha saído de casa para fazer uma corrida até um bar, por volta das 23h de quinta. O último contato feito por ele foi por volta de 23h30, quando ele ligou para um primo, que também atua como motorista particular, mas o primo só viu a chamada perdida depois e não conseguiu mais retornar.

A família entrou em contato com a pessoa que pediu a corrida, que informou que o motorista não teria chegado no local combinado para buscá-la. Segundo uma irmã de Joabson, que não quis ser identificada, ele é casado e tem dois filhos, de quatro e nove anos. “Ele é evangélico e não tem rixa com ninguém. Todo mundo gosta dele”, disse a irmã.

A família pediu ajuda para encontrar Joabson pelas redes sociais e registrou boletim de ocorrência na manhã desta sexta. O carro dele, um Volkswagen Gol branco, foi encontrado abandonado, em meio a um matagal no bairro Alegre, também nesta manhã.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para ser necropsiado e depois liberado aos familiares. Em trecho da nota, a Polícia Civil informou que as investigações e as diligências da Delegacia de Polícia de Sooretama estão em andamento e detalhes não serão fornecidos, por enquanto. Confira na íntegra: