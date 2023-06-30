Motorista é encontrado morto na zona rural de Sooretama

O motorista particular Joabson Feitosa da Silva, de 29 anos, que estava desaparecido desde a noite de quinta (29), em Sooretama, no Norte do Espírito Santo, foi encontrado morto com múltiplas perfurações nesta sexta-feira (30), por volta do meio-dia, na zona rural do município, na região de Juncado. A informação foi confirmada pela Polícia Civil.
O carro dele, um Volkswagen Gol branco, foi encontrado abandonado, em meio a um matagal no bairro Alegre, nesta manhã. De acordo com a polícia, o corpo da vítima foi localizado por catadores de café em uma propriedade rural às margens da BR 101, a cerca de 20 km do veículo.
Joabson tinha saído de casa para fazer uma corrida até um bar, por volta das 23h de quinta. O último contato feito por ele foi por volta de 23h30, quando ele ligou para um primo, que também atua como motorista particular, mas o primo só viu a chamada perdida depois e não conseguiu mais retornar.
A família entrou em contato com a pessoa que pediu a corrida, que informou que o motorista não teria chegado no local combinado para buscá-la. Segundo uma irmã de Joabson, que não quis ser identificada, ele é casado e tem dois filhos, de quatro e nove anos. “Ele é evangélico e não tem rixa com ninguém. Todo mundo gosta dele”, disse a irmã.
A família pediu ajuda para encontrar Joabson pelas redes sociais e registrou boletim de ocorrência na manhã desta sexta. O carro dele, um Volkswagen Gol branco, foi encontrado abandonado, em meio a um matagal no bairro Alegre, também nesta manhã.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para ser necropsiado e depois liberado aos familiares. Em trecho da nota, a Polícia Civil informou que as investigações e as diligências da Delegacia de Polícia de Sooretama estão em andamento e detalhes não serão fornecidos, por enquanto. Confira na íntegra:
"A Polícia Civil informa que as investigações e as diligências da Delegacia de Polícia de Sooretama estão em andamento. O veículo do motorista foi localizado no Trevo do Alegre, em Sooretama. A vítima foi encontrada sem vida por catadores de café em uma propriedade da BR 101. O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML), de Linhares, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. O caso segue sob investigação e detalhes não serão fornecidos, por enquanto".