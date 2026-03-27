Possível represália

Casa de idosos é atacada em Colina de Laranjeiras na Serra

Em pelo menos três ocasiões, os suspeitos, que pilotavam motocicletas, colocaram fogo em um material dentro de garrafas de vidro, que, posteriormente, foram jogadas por cima do muro da residência, ocasionando explosões

Publicado em 27 de março de 2026 às 20:51

A casa de um casal de idosos, moradores de Colina de Laranjeiras, na Serra, foi alvo de ataques por parte de criminosos em pelos três ocasiões entre os dias 13 e 25 de março. Nos episódios, que foram registrados por câmeras de segurança, os suspeitos, que pilotavam motocicletas, colocaram fogo em um material dentro de garrafas de vidro, que, posteriormente, foram jogadas por cima do muro da residência, ocasionando explosões.



Parte do gramado da residência pegou fogo, vasos de planta foram destruídos e estilhaços de vidro ficaram espalhados pelo quintal, conforme registro da própria família.

Embora as autoridades não relacionem os casos, os moradores acreditam que a situação é, na realidade, uma represália por denúncias contra um bar da região, que faria festas com som alto, que se estendiam até a madrugada, com certa regularidade.

Em nota, a Polícia Civil confirmou que boletins de ocorrência foram registrados, e que trabalhará para que os suspeitos sejam identificados é responsabilizados.

“A população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima por meio do Disque-Denúncia 181. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.”

A Secretaria de Defesa Social da Serra, por sua vez, informou que diversas ações integradas vêm sendo realizadas em Colina de Laranjeiras e em outras regiões do município, com o objetivo de coibir a poluição sonora e garantir o sossego da população, e destacou que disponibilizará as imagens das câmeras de videomonitoramento da região para colaborar com as investigações da PCES.

Embora não tenha tomado ciência dos ataques, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) tomou conhecimento das queixas contra o bar e esclareceu que a Promotoria de Justiça da Serra representou criminalmente contra o estabelecimento, que foi foi autuado, teve a atividade sonora embargada e equipamentos apreendidos.

"O caso foi encaminhado ao Juizado Especial Criminal e está com audiência marcada para maio. O Ministério Público adotará outras medidas conforme o andamento do feito".

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