Corretor de imóveis suspeito de golpes milionários é preso em Aracruz

Publicado em 26 de março de 2026 às 20:02
Um homem de 46 anos, identificado como Elias Sérgio Lopes, foi preso no último sábado (21) no distrito de Jacupemba em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, suspeito de aplicar uma série de golpes envolvendo a venda de imóveis e estabelecimentos comerciais. Segundo o delegado Ricardo Barbosa, ele negociava imóveis que ainda não estavam quitados, revendendo-os sem concluir o pagamento aos verdadeiros proprietários.
Ricardo BarbosaDelegado
Entre as vítimas está o empresário Jonathan Mattedi, que afirma ter pago R$ 400 mil e outros bens pela compra de um imóvel e, mesmo após quitar o valor combinado, a escritura nunca foi transferida para o nome dele. Foi nesse momento que ele percebeu que havia sido vítima de um golpe.
Jonathan MattediEmpresário
Outro caso envolve o empresário Genaro de Oliveira, que negociou a padaria por R$ 900 mil. Como parte do pagamento, ele recebeu uma chácara e parcelas em dinheiro, mas o acordo também não foi cumprido. Ao tentar tomar posse da propriedade, descobriu que o imóvel não pertencia ao corretor.
Genaro OliveiraEmpresário
O prejuízo, segundo a polícia, é de milhões de reais. Enquanto a investigação avança, as vítimas buscam na Justiça formas de recuperar os prejuízos.
Em nota, o Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Espírito Santo (CRECI/ES) informou que instaurou, no dia 25 de fevereiro de 2026, um processo ético-disciplinar para apurar a conduta do profissional no âmbito administrativo interno, conforme o Código de Ética da categoria. A inscrição de Elias Sérgio Lopes está suspensa cautelarmente por prazo indeterminado desde 5 de março de 2026.
O conselho reafirmou o compromisso com a legalidade, a ética profissional e a proteção da sociedade, destacando que eventuais condutas individuais não representam a categoria como um todo. O CRECI/ES informou ainda que acompanha o caso e colabora, dentro de suas atribuições legais, com os órgãos competentes, adotando as medidas administrativas cabíveis e garantindo o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.
O presidente do Creci/ES, Manoel Dias, orienta que, para evitar golpes desse tipo, é fundamental desconfiar de ofertas com valores muito abaixo do mercado e de negociações tratadas como oportunidades únicas. Também é importante exigir a documentação que comprove a autorização do corretor para representar o proprietário e verificar a situação legal do imóvel antes de fechar qualquer negócio.
A reportagem tenta localizar a defesa e o espaço segue aberto para um posicionamento.
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