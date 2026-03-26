Acidente de trabalho

Bombeiro fica ferido durante combate a incêndio em Colatina

A coluna de fumaça pôde ser vista de vários pontos da cidade e imagens do momento mostram que o fogo atingiu toda a estrutura do imóvel.

Publicado em 26 de março de 2026 às 19:30

Um bombeiro ficou ferido por destroços de uma casa que desabou durante o trabalho de combate a um incêndio a uma residência antiga, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na manhã desta quinta-feira (26). O imóvel localizado na Fazenda Vitali ficou destruído.

A coluna de fumaça pôde ser vista de vários pontos da cidade e imagens do momento mostram que o fogo se espalhou rapidamente, atingindo toda a estrutura do imóvel. Durante o trabalho do Corpo de Bombeiros, uma parte da casa desabou e atingiu um dos militares. (Assista acima.)

Casa pegou fogo e desabou durante o combate ao incêndio em Colatina Crédito: Leitor/A Gazeta

O bombeiro atingido teve ferimentos leves. Já a casa, que, segundo os vizinhos, estava abandonada, deverá ser demolida devido ao risco de novos desabamentos, conforme apurou o g1 ES.

A proprietária do imóvel e os irmãos dela disseram que não havia muitos pertences ou móveis na residência. Segundo o guarda municipal da cidade, Dário de Medeiros, o local era utilizado eventualmente por usuários de drogas.

Bombeiro teve ferimentos leves após ser atingido por destroços de imóvel Crédito: TV Gazeta

O incêndio assustou os moradores ao redor. A corretora de imóveis Regina Passos viu as chamas tomarem conta do imóvel e se preocupou.

"Vi uma labareda muito alta e me assustei. Fiquei muito nervosa e, quando vi, as labaredas já estavam muito altas, ao lado da minha casa", contou a corretora.

O local foi isolado para evitar novos riscos, como explicou o guarda municipal Dário de Medeiros. "Quando chegamos, tinham muitas pessoas na área de risco. Então, nosso primeiro passo foi isolar a área para que ninguém tivesse acesso e fosse afetado caso houvesse um desmoronamento, o que de fato aconteceu".

Conforme o Capitão Scotta, coordenador da Defesa Civil municipal, a edificação é antiga e já possuía anomalias estruturais. Com o incêndio, a residência ficou ainda mais abalada e, por isso, deverá ser demolida em breve.

"Por ser um risco iminente (de desabamentos), a prefeitura vai montar toda a logística e fazer essa intervenção no local".

*Com informações do g1 ES

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