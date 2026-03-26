Home
>
Cotidiano
>
Bombeiro fica ferido durante combate a incêndio em Colatina

Bombeiro fica ferido durante combate a incêndio em Colatina

A coluna de fumaça pôde ser vista de vários pontos da cidade e imagens do momento mostram que o fogo atingiu toda a estrutura do imóvel.

Redação de A Gazeta

[email protected]

Publicado em 26 de março de 2026 às 19:30

Um bombeiro teve ferimentos leves após ser atingido pelos destroços do imóvel

Um bombeiro ficou ferido por destroços de uma casa que desabou durante o trabalho de combate a um incêndio a uma residência antiga, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na manhã desta quinta-feira (26). O imóvel localizado na Fazenda Vitali ficou destruído.

Recomendado para você

A coluna de fumaça pôde ser vista de vários pontos da cidade e imagens do momento mostram que o fogo atingiu toda a estrutura do imóvel.

Bombeiro fica ferido durante combate a incêndio em Colatina

Cena curiosa aconteceu em estabelecimento no bairro Marbrasa, chamou a atenção e dividiu opiniões nas redes sociais; veja o flagra

Saguis 'fazem a festa' em banca de bananas de supermercado em Cachoeiro

Aeronaves do Geiv e também um caça da Marinha do Brasil se alternam desde a última segunda-feira (23) em operações distintas na região do aeroporto da Capital capixaba

Caças e aeronaves de inspeção alteram rotina no Aeroporto de Vitória

A coluna de fumaça pôde ser vista de vários pontos da cidade e imagens do momento mostram que o fogo se espalhou rapidamente, atingindo toda a estrutura do imóvel. Durante o trabalho do Corpo de Bombeiros, uma parte da casa desabou e atingiu um dos militares. (Assista acima.)

Casa pegou fogo e desabou durante combate a incêndio em Colatina
Casa pegou fogo e desabou durante o combate ao incêndio em Colatina Crédito: Leitor/A Gazeta

O bombeiro atingido teve ferimentos leves. Já a casa, que, segundo os vizinhos, estava abandonada, deverá ser demolida devido ao risco de novos desabamentos, conforme apurou o g1 ES.

A proprietária do imóvel e os irmãos dela disseram que não havia muitos pertences ou móveis na residência. Segundo o guarda municipal da cidade, Dário de Medeiros, o local era utilizado eventualmente por usuários de drogas.

Bombeiro teve ferimentos leves após ser atingido por destroços de imóvel
Bombeiro teve ferimentos leves após ser atingido por destroços de imóvel Crédito: TV Gazeta

O incêndio assustou os moradores ao redor. A corretora de imóveis Regina Passos viu as chamas tomarem conta do imóvel e se preocupou.

"Vi uma labareda muito alta e me assustei. Fiquei muito nervosa e, quando vi, as labaredas já estavam muito altas, ao lado da minha casa", contou a corretora.

O local foi isolado para evitar novos riscos, como explicou o guarda municipal Dário de Medeiros. "Quando chegamos, tinham muitas pessoas na área de risco. Então, nosso primeiro passo foi isolar a área para que ninguém tivesse acesso e fosse afetado caso houvesse um desmoronamento, o que de fato aconteceu".

Conforme o Capitão Scotta, coordenador da Defesa Civil municipal, a edificação é antiga e já possuía anomalias estruturais. Com o incêndio, a residência ficou ainda mais abalada e, por isso, deverá ser demolida em breve.

"Por ser um risco iminente (de desabamentos), a prefeitura vai montar toda a logística e fazer essa intervenção no local".

*Com informações do g1 ES

Leia mais

Imagem - Caças e aeronaves de inspeção alteram rotina no Aeroporto de Vitória

Caças e aeronaves de inspeção alteram rotina no Aeroporto de Vitória

Imagem - Saguis 'fazem a festa' em banca de bananas de supermercado em Cachoeiro

Saguis 'fazem a festa' em banca de bananas de supermercado em Cachoeiro

Imagem - Vereadores criticam falta de informação sobre novo posto da guarda em Vitória

Vereadores criticam falta de informação sobre novo posto da guarda em Vitória

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Incêndio

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais