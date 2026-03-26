"Lanchinho"

Saguis 'fazem a festa' em banca de bananas de supermercado em Cachoeiro

Cena curiosa aconteceu em estabelecimento no bairro Marbrasa, chamou a atenção e dividiu opiniões nas redes sociais; veja o flagra

Carol Leal Repórter / [email protected]

Publicado em 26 de março de 2026 às 19:01

Dois saguis invadiram um supermercado para fazer um “lanchinho” na manhã desta quinta-feira (26). No vídeo (veja acima), os dois macaquinhos aparecem comendo bananas na seção de hortifruti do estabelecimento localizado no bairro Marbrasa, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo.

A cena repercutiu nas redes sociais por meio de grupos do WhatsApp e perfis do Instagram. "Que lindezas. Nós invadimos o espaço deles. Nada mais justo", diz um dos comentários. "Testando se o produto estava aprovado para consumo", brinca um internauta. Diversas respostas ainda chamam os bichinhos de "fofuras".

À esquerda, "flagra" dos saguis; à direita, seção do supermercado onde cena curiosa ocorreu Crédito: Montagem A Gazeta | Redes sociais; A Gazeta

No entanto, o caso dividiu opiniões. Alguns comentários se preocupam com a segurança dos animais, com a higiene no estabelecimento e com o prejuízo que os saguis podem causar se a situação se tornar frequente. A reportagem de A Gazeta esteve no local e conversou com algumas pessoas que apresentaram as mesmas queixas, relatando não ser inédita a presença dos bichinhos "passeando" pelo comércio.

Um dos funcionários relatou que telas foram instaladas nos locais por onde os animais passam e que a prefeitura e a vigilância sanitária já foram acionadas para tentar resolver a situação. A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim informou que o setor de vigilância sanitária não registrou nenhuma reclamação formal a respeito do fato.

Por meio de nota, a rede Supermercados BH disse que a presença foi pontual e que já acionou os órgãos competentes, além de contar com uma empresa especializada para a retirada segura dos animais. A loja segue operando normalmente.

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