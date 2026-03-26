Confira datas e locais

ES terá mutirão para nova carteira de identidade em quatro cidades

As ações serão realizadas nesta sexta-feira (27) e sábado (28); veja quando e como emitir o documento

Lucas Gaviorno Estagiário / [email protected]

Publicado em 26 de março de 2026 às 17:13

Mutirões acontecem nesta sexta-feira (27) e sábado (28), em quatro municípios capixabas Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Quatro municípios do Espírito Santo irão receber atendimentos para a realização da emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN), sendo na sexta-feira (27), em Cariacica, e, no sábado (28), em Vitória, Serra, na Grande Vitória, e Linhares, no Norte capixaba. Segundo a Polícia Científica, as vagas serão limitadas, com a distribuição de senhas por ordem de chegada.

O órgão destacou que é preciso levar alguns documentos para a identidade ser emitida, confira abaixo:

CPF;

Foto 3x4;

Comprovante de residência;

Certidão de nascimento ou casamento (original e legível).

Veja os locais dos mutirões

Cariacica

Praça da Liberdade. Rua Escrava Anastácia, Padre Gabriel (campo ao lado da EMEF Renascer);



Das 17h às 21h de sexta-feira (27);

O atendimento será feito com senhas por ordem de chegada;

100 vagas disponíveis;

Necessário levar foto 3x4.

Vitória

EMEFTI Izaura Marques na Av. Leitão da Silva, 4.165, em Andorinhas;



De 8 às 13h do sábado (28);

O atendimento será feito por ordem de chegada;

100 vagas;

Necessário levar foto 3x4.

Serra

Rua Jacuí, no bloco C de Planalto Serrano;



de 8 às 13h de sábado (28);

200 vagas;

O atendimento será feito com senhas por ordem de chegada;

Necessário levar foto 3x4.

Linhares

Escola Municipal de Tempo Integral Evaldo Soella (atrás do campo de futebol), na Rua Erasmo Coradini, s/n , em Residencial Gaivotas;



de 8h às 12h de sábado (28);

O atendimento será feito com senhas por ordem de chegada;

60 vagas;

A fotografia será realizada no local.

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