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ES terá mutirão para nova carteira de identidade em quatro cidades

ES terá mutirão para nova carteira de identidade em quatro cidades

As ações serão realizadas nesta sexta-feira (27) e sábado (28); veja quando e como emitir o documento

Lucas Gaviorno

Estagiário / [email protected]

Publicado em 26 de março de 2026 às 17:13

Novo modelo da Carteira de Identidade Nacional (CIN)
Mutirões acontecem nesta sexta-feira (27) e sábado (28), em quatro municípios capixabas Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Quatro municípios do Espírito Santo irão receber atendimentos para a realização da emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN), sendo na sexta-feira (27), em Cariacica, e, no sábado (28), em Vitória, Serra, na Grande Vitória, e Linhares, no Norte capixaba. Segundo a Polícia Científica, as vagas serão limitadas, com a distribuição de senhas por ordem de chegada.

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O órgão destacou que é preciso levar alguns documentos para a identidade ser emitida, confira abaixo:

  • CPF;
  • Foto 3x4;
  • Comprovante de residência;
  • Certidão de nascimento ou casamento (original e legível).

Veja os locais dos mutirões

Cariacica

  • Praça da Liberdade. Rua Escrava Anastácia, Padre Gabriel (campo ao lado da EMEF Renascer);
  • Das 17h às 21h de sexta-feira (27);
  • O atendimento será feito com senhas por ordem de chegada;
  • 100 vagas disponíveis;
  • Necessário levar foto 3x4.

Vitória

  • EMEFTI Izaura Marques na Av. Leitão da Silva, 4.165, em Andorinhas;
  • De 8 às 13h do sábado (28);
  • O atendimento será feito por ordem de chegada;
  • 100 vagas;
  • Necessário levar foto 3x4.

Serra

  • Rua Jacuí, no bloco C de Planalto Serrano;
  • de 8 às 13h de sábado (28);
  • 200 vagas;
  • O atendimento será feito com senhas por ordem de chegada;
  • Necessário levar foto 3x4.

Linhares

  • Escola Municipal de Tempo Integral Evaldo Soella (atrás do campo de futebol), na Rua Erasmo Coradini, s/n , em Residencial Gaivotas;
  • de 8h às 12h de sábado (28);
  • O atendimento será feito com senhas por ordem de chegada;
  • 60 vagas;
  • A fotografia será realizada no local.

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