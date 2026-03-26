ES terá mutirão para nova carteira de identidade em quatro cidades

Publicado em 26 de março de 2026 às 17:13
Quatro municípios do Espírito Santo irão receber atendimentos para a realização da emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN), sendo na sexta-feira (27), em Cariacica, e, no sábado (28), em Vitória, Serra, na Grande Vitória, e Linhares, no Norte capixaba. Segundo a Polícia Científica, as vagas serão limitadas, com a distribuição de senhas por ordem de chegada.
O órgão destacou que é preciso levar alguns documentos para a identidade ser emitida, confira abaixo:
Cariacica
Vitória
Serra
Linhares
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