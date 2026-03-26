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Vila Velha chama protetores de animais para novos cadastros

Vila Velha chama protetores de animais para novos cadastros

A intenção da ação é coletar dados de novos interessados e atualizar as informações das pessoas que já são cadastradas; prazo começou nesta quinta (26) e vai até o dia 10 de abril

Lucas Gaviorno

Estagiário / [email protected]

Publicado em 26 de março de 2026 às 14:40

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Prazo começou nesta quinta-feira (26) e vai até o dia 10 de abril Crédito: Shutterstock

O município de Vila Velha iniciou o chamamento para a atualização de cadastro dos protetores de animais, que começa nesta quinta-feira (26) e vai até o dia 10 de abril. Segundo a Secretaria de Meio Ambiente, a intenção da ação é coletar dados de novos interessados e atualizar as informações das pessoas que já são cadastradas no Programa Operacional de Controle Animal (Poca), que fornece a castração de cães e gatos, entre outros serviços.

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A pasta pontuou o que é preciso para ser um protetor de animais em Vila Velha:

  • Ter pelo menos três animais resgatados das ruas, com comprovação;
  • Residir no município ou manter abrigo na cidade.

Para se cadastrar, o interessado precisa apresentar o Registro Geral (RG), CPF e comprovante de residência. Após isso, é necessário preencher um formulário online, por meio deste link: clique aqui. Também é possível fazer o cadastro de forma presencial, na sede da Prefeitura de Vila Velha, localizada na Avenida Santa Leopoldina, 840, em Coqueiral de Itaparica, no guichê 19, das 13h às 17h30.

O município ainda informou que dúvidas podem ser enviadas pelo WhatsApp: 27 99268-3398, durante o horário comercial.

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