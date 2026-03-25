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Cidades da Grande Vitória iniciam campanha de vacinação neste sábado (28)

Cidades da Grande Vitória iniciam campanha de vacinação neste sábado (28)

Neste primeiro momento, as doses serão aplicadas somente nos grupos especiais e prioritários; confira os locais para receber as doses

Lucas Gaviorno

Estagiário / [email protected]

Publicado em 25 de março de 2026 às 18:23

Aplicação de vacina contra a dengue
Três municípios começarão a disponibilizar as doses a partir de sábado (28) Crédito: Paulo Pinto/Agência Brasil

Três cidades da Grande Vitória — VitóriaVila Velha e Cariacica — anunciaram que irão iniciar a campanha de vacinação contra a gripe para imunizar, neste primeiro momento, os grupos prioritários e especiais, sem necessidade de agendamento no sábado (28). Na Capital capixaba, as marcações poderão ser feitas na próxima semana, para quem deseja se imunizar nos postos de saúde. Já no município vilavelhense, o período para a realização de agendamentos começou nesta quarta-feira (25).

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Vitória

Em Vitória, a vacinação deste sábado (28) será realizada nas unidades de saúde de Jardim Camburi, Jardim da Penha, Maria Ortiz, Praia do Suá, Conquista, Ilha das Caieiras, Vitória, Consolação e Alagoano, entre 8h e 15h, e sem necessidade de marcações. Já na próxima semana, as vacinas estarão disponíveis em todas as unidades do município para os grupos prioritários e especiais, mediante agendamento online ou nos próprios postos de saúde. 

Para se vacinar, é necessário levar documento com foto, CPF ou Cartão SUS. Já as pessoas que possuem doenças crônicas precisam apresentar comprovante médico, e os demais grupos devem comprovar vínculo com a categoria. A Secretaria de Saúde do município informou que a vacina é contraindicada para crianças menores de 6 meses e pessoas que já apresentaram reação alérgica grave (anafilaxia) a doses anteriores da vacina.

Na capital, podem tomar a vacina:

  • Crianças de 6 meses a menores de 6 anos;
  • Idosos;
  • Gestantes;
  • Grupos prioritários: puérperas (até 45 dias após o parto), pessoas com comorbidades, pessoas com deficiência, além de trabalhadores da saúde, educação, segurança, transporte, portuários e Correios;
  • Pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Vila Velha

Já no município canela-verde, serão disponibilizadas 14 mil doses da vacina contra a gripe. O agendamento para os grupos prioritários e especiais começou na tarde desta quarta-feira (25), com a vacinação sendo realizada na quinta (26) e na sexta (27), nas unidades de saúde. As marcações devem ser feitas por meio do site: agenda.vilavelha.es.gov.br

Na sexta-feira (27), o agendamento será aberto para quem deseja se vacinar no sábado (28), no Boulevard Shopping Vila Velha, localizado em Itaparica, entre 11h e 18h. Além disso, as vagas das unidades de saúde também estarão disponíveis no mesmo dia — com horários para a próxima semana.

Já para quem quer se vacinar sem agendamento prévio, as unidades de Praia de Gaivotas, Ibes, Ataíde, Rio Marinho, Terra Vermelha, Barramares e Paul estarão disponibilizando o imunizante ao público também no sábado (28), entre 8h e 16h.

Cariacica

Já Cariacica irá realizar um dia D de vacinação contra a gripe no sábado (28), em 16 pontos da cidade, para serem aplicadas as 10 mil doses ao público. O mutirão irá ocorrer entre 8h e 16h nas unidades de saúde e das 10h às 17h no Shopping Moxuara. A Secretaria de Saúde informou que a campanha é voltada aos públicos prioritários, como idosos com 60 anos ou mais e crianças de 6 meses a menores de 6 anos, além de gestantes e puérperas.

Confira as unidades de saúde que receberão as doses:

  • Itaquari
  • Santa Fé
  • Nova Rosa da Penha II
  • Valparaíso
  • Nova Brasília
  • Porto de Santana
  • Flexal
  • Cariacica Sede
  • Campo Verde
  • Rio Marinho
  • Bela Aurora
  • Mucuri
  • Novo Brasil
  • Itapemirim
  • Santa Bárbara
  • Shopping Moxuara

A Prefeitura da Serra foi procurada pela reportagem, porém não houve retorno. Caso haja, a reportagem será atualizada. 

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