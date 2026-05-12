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Filho de Ancelotti fala sobre Neymar na seleção: 'A condição física está melhorando'

Presença de Neymar na lista final para a Copa do Mundo ainda é incerta

Publicado em 12 de Maio de 2026 às 15:49

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 

12 mai 2026 às 15:49
Neymar, atacante do Santos Andre Mourao/Mowa Press

A presença de Neymar na lista final da seleção brasileira para a Copa do Mundo ainda é incerta, mas o atacante segue sendo acompanhado de perto pela comissão técnica de Carlo Ancelotti. Em entrevista ao podcast Tripletta, da Gazzetta dello Sport, Davide Ancelotti comentou a situação do camisa 10 e indicou evolução em sua recuperação física.

O auxiliar da seleção e filho de Ancelotti confirmou que o camisa 10 do Santos apareceu na pré-lista enviada pela CBF à Fifa e explicou que a definição sobre os 26 convocados acontecerá apenas nos próximos dias.

"Se ele está nessa lista, é porque sua forma física está melhorando. Depois, entre agora e 18 de maio, vamos reduzir a lista para os 26 que virão para os Estados Unidos", afirmou.

A declaração acontece em meio às dúvidas sobre a presença do jogador do Santos no Mundial. Internamente, a avaliação é de que Neymar ainda corre por fora por uma vaga, especialmente após episódios recentes extracampo que aumentaram a preocupação dentro da CBF em relação ao ambiente da delegação.

A entidade enviou à Fifa uma relação inicial com 55 jogadores. A convocação definitiva será anunciada por Carlo Ancelotti em 18 de maio.

Davide destaca pressão e paixão pelo futebol no Brasil

Durante a conversa com o podcast italiano, Davide também falou sobre a experiência recente no futebol brasileiro e sobre o peso de trabalhar com a seleção. O italiano comandou o Botafogo antes de integrar oficialmente a comissão técnica do pai e disse ter ficado impressionado com a cultura competitiva no País.

"Acreditamos que fora da Itália não existe uma cultura de competição a qualquer custo, mas a paixão que vi no Brasil, pela seleção, mas também no Botafogo, onde treinei, é incrível. Todos querem vencer, e quando você vê a camisa verde e dourada, não tem como não sentir uma grande responsabilidade."

Davide ainda comentou fatores que podem influenciar a Copa do Mundo e apontou características que considera fundamentais para o sucesso da equipe brasileira durante o torneio.

"O calor será um fator a não ser subestimado, assim como a direção que o futebol moderno está tomando. Acredito que a disciplina defensiva e as bolas paradas serão importantes. Do nosso ponto de vista, também teremos que respeitar os valores de um país como o Brasil, que valoriza a alegria e a humildade não só em campo, mas na vida."

Últimos ajustes para lista final

Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira
Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira André Durão
A tendência é que Carlo Ancelotti já tenha boa parte da convocação definida. A pré-lista funciona como uma segurança para eventuais mudanças por lesão antes da estreia do Brasil na Copa do Mundo.

Sem Estêvão, que ficou fora da relação, a comissão técnica ainda avalia se levará um atacante extra ou se abrirá espaço para mais um meio-campista. Nesse cenário, nomes como Rayan, Pedro e Andrey Santos disputam espaço.

Davide também deve ter influência direta em algumas escolhas. O volante Danilo Santos, do Botafogo, por exemplo, ganhou força nos bastidores após agradar ao auxiliar durante sua passagem pelo clube carioca.

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