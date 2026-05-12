Filho de Ancelotti fala sobre Neymar na seleção: 'A condição física está melhorando'

A tendência é que Carlo Ancelotti já tenha boa parte da convocação definida. A pré-lista funciona como uma segurança para eventuais mudanças por lesão antes da estreia do Brasil na Copa do Mundo.

Sem Estêvão, que ficou fora da relação, a comissão técnica ainda avalia se levará um atacante extra ou se abrirá espaço para mais um meio-campista. Nesse cenário, nomes como Rayan, Pedro e Andrey Santos disputam espaço.

Davide também deve ter influência direta em algumas escolhas. O volante Danilo Santos, do Botafogo, por exemplo, ganhou força nos bastidores após agradar ao auxiliar durante sua passagem pelo clube carioca.