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Acusado de matar ex e cantor no ES é absolvido por falta de provas

Acusado de matar ex e cantor no ES é absolvido por falta de provas

Os assassinatos ocorreram em uma fazenda localizada em Muqui, no Sul capixaba, em julho de 2021

Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]

Publicado em 27 de março de 2026 às 13:25

Ex-marido é absolvido de assassinato de mulher e cantor sertanejo em Muqui
Em destaque, imagens das vítimas assassinadas Crédito: Arquivo A Gazeta

A Justiça do Espírito Santo absolveu, por falta de provas, o homem acusado de matar a ex-mulher e um cantor sertanejo em uma fazenda de Muqui, no Sul capixaba. O réu, que não teve o nome divulgado, foi preso no mês seguinte ao crime, ocorrido em 2021. O caso foi levado ao Tribunal do Júri na última terça-feira (24).

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O Ministério Público apresentou a denúncia contra o réu com base em depoimentos de testemunhas e investigações complementares — incluindo perícias de mídias e localização de sinal de celular, entre outros elementos — para aprofundar a apuração do crime.

“Em plenário, o MPES sustentou a responsabilização do réu com base no encadeamento dessas provas e indícios. Entretanto, o Conselho de Sentença entendeu que o conjunto probatório não foi suficiente para uma condenação, especialmente diante da ausência de 'provas cabais' que comprovassem, de forma inequívoca, a presença do acusado no local do crime”, explicou o órgão.

O advogado Paulo Maurício Correia Barbosa, que fez a defesa do réu, comemorou a decisão, destacando que sempre atuou de forma firme, técnica e comprometida. “A decisão reafirma um princípio que jamais pode ser relativizado: ninguém pode ser condenado sem provas sólidas e incontestáveis”, finalizou. 

Os assassinatos de Maria das Graças Xavier Nalim Franzoni, de 48 anos, e do caseiro e cantor sertanejo Carlos pastor Neto, de 49 anos, ocorreram em julho de 2021, em uma fazenda na localidade de Santa Rita. Eles foram mortos a tiros e nada foi levado do imóvel. A mulher havia se separado do homem apontado como suspeito um mês antes do crime.

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