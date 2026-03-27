Mais de dez boletins

Diarista é presa na Serra pela terceira vez por furtar clientes durante o serviço

A mulher foi presa nesta sexta-feira (27), mas já havia sido encaminhada ao sistema prisional pelo mesmo crime em março e novembro de 2025

Mikaella Mozer Repórter / [email protected]

Publicado em 27 de março de 2026 às 17:38

Andreia Cardoso de Jesus Santos, de 36 anos, foi presa suspeita de furtar casas onde prestava serviço como diarista Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Uma diarista de 36 anos foi presa preventivamente por furtar o notebook de um imóvel onde trabalhava em Itapoã, em Vila Velha. O crime ocorreu no dia 20 de março deste ano, mas a prisão aconteceu nesta sexta-feira (27) em Parque Residencial Laranjeiras, na Serra, por ordem judicial expedida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da cidade canela-verde. Essa é a terceira vez que a suspeita, identificada como Andreia Cardoso de Jesus Santos, é presa pelo mesmo tipo de crime.

Em março e novembro de 2025, ela foi encaminhada ao sistema prisional por furtar joias, dinheiro e fotografar os cartões das vítimas para realizar compras de outros imóveis onde prestou serviços.

Ao todo, o prejuízo chega a R$ 500 mil. Contra ela já foram registrados mais de dez boletins de ocorrência. Segundo o titular do 7º Distrito Policial de Vila Velha, delegado Carlos Vitor Almeida, ela atuava em plataforma de contratação de diaristas.

Ao chegar nas residências de quem pagava pelo trabalho dela, Andreia pegava os objetos pessoais dos proprietários das casas. O delegado ainda disse que ela se aproveitava da confiança dos contratantes ao ficar sozinha.

Se passava por outras diaristas

Em coletiva de imprensa em março do ano passado, a corporação detalhou a forma de agir da suspeita. Além de ir aos locais como Andreia, de acordo com a corporação civil, ela também se passava por outras diaristas. Para isso, utilizava-se de identidades falsas e de outras trabalhadoras que haviam sido realmente contratadas por aplicativos ou empresas especializadas em serviços domésticos.

Entre os objetos furtados pela diarista estão joias de pessoas que contratavam os serviços dela Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Conforme as investigações, o esquema envolvia, além do roubo de joias, fotografar cartões bancários e documentos das vítimas durante os atendimentos.

Com esses dados, ela causava prejuízos financeiros e ainda utilizava as informações para se cadastrar, com nomes de terceiros, em plataformas de prestação de serviço. Dessa forma, conseguia aplicar novos golpes em aplicativos e sites diversos.

Ao menos três casos seguiram esse mesmo padrão. Em um deles, Andreia furtou documentos da vítima e usou os dados para abrir cadastros falsos. A mulher chegou a utilizar o nome de outra diarista em um golpe recente que levou ao furto de cerca de R$ 20 mil em joias em uma residência no bairro Itapuã, em Vila Velha.

Embora as duas se conhecessem, a polícia não encontrou indícios de cumplicidade. O caso segue em investigação para descobrir como o nome dela foi parar nos sistemas de cadastro utilizados por Andreia.

Como era identificada pelo aplicativo por outro nome, e no site especializado não constava foto, a dona da casa confiou e não percebeu que seria um golpe. Nesse caso, a falsa diarista chegou à casa da vítima por volta das 8h e deixou o local pouco antes das 11h, alegando que o filho havia passado mal.

A polícia recuperou parte de joias furtadas por Andreia na casa de clientes, entre os itens, cordões de ouros Crédito: Divulgação | PC

Logo depois, a moradora percebeu o sumiço das joias. Ao entrar em contato com a empresa responsável, descobriu que a verdadeira diarista era outra pessoa — que não esteve na residência naquele dia. Após denúncia da vítima nesse último caso, a investigação da Polícia Civil conseguiu antecipar mais um golpe e a prendeu em flagrante quando se preparava para cometer o mesmo crime em outra residência.

Além do prejuízo financeiro, houve um prejuízo sentimental, já que uma das joias roubadas era da bisavó da vítima. Na época, no momento em que foi presa, Andreia demonstrou frieza e ironia, perguntando aos policiais se iria “ficar famosa” e se apareceria na televisão.

A reportagem tenta localizar a defesa e o espaço segue aberto para um posicionamento.

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