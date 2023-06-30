Mulher é presa por furtar ex, irmão e Secretaria de Saúde de João Neiva

Luciana dos Reis Canário, de 48 anos, foi presa na quarta-feira (28) suspeita de cometer furtos e roubos em João Neiva Crédito: Polícia Civil

Uma mulher de 48 anos foi presa na quarta-feira (28) suspeita de cometer furtos e roubos em João Neiva , no Norte do Espírito Santo . Segundo a Polícia Civil, Luciana dos Reis Canário teria cometido os crimes com o irmão dela, além de um ex-namorado e até uma unidade da Secretaria de Saúde do município.

A Polícia Civil disse que contra Luciana constava um mandado de prisão em aberto pelos crimes. A mulher foi localizada e presa no bairro São Carlos II. As investigações apontam que além dos três furtos, ela teria sido a autora de um roubo, todos os crimes para pagar dívidas em bocas de fumo e comprar mais drogas.

“Ela furtou objetos do irmão, do ex-namorado e até um celular em uma unidade da Secretaria de Saúde de João Neiva. Nesse último furto, ela foi buscar atendimento e aproveitou um momento para subtrair o aparelho. Nossos levantamentos também a apontam como suspeita de um roubo contra uma idosa. Ela tentou furtar o celular dessa idosa, mas foi flagrada pela vítima, que tentou impedir o crime e foi gravemente ameaçada”, afirmou o titular da Delegacia de Polícia de João Neiva, delegado Leandro Sperandio.

Durante o interrogatório, a mulher confessou apenas um dos crimes. Segundo a Polícia Civil, parte dos objetos furtados foram recuperados com outras pessoas, ficando claro que foi ela quem revendeu.

Outra mulher presa

No mesmo dia, a equipe da Polícia Civil foi ao bairro Maré Mansa, também em João Neiva, cumprir outro mandado de prisão contra uma investigada de 39 anos, identificada como Aparecida do Carmo Matias. A mulher foi localizada e presa.

Aparecida do Carmo Matias responde por três furtos e uma violação de domicílio Crédito: Polícia Civil

Ela responde por três furtos e uma violação de domicílio, cometidos nos últimos dias contra diferentes vítimas. Ao verificar os antecedentes, a equipe constatou que ela tem 16 registros de prisões anteriores, todos por furto ou roubo.