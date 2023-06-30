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Flagrante em Vila Velha

Jovem é presa com 9 kg de maconha em potes de doces e achocolatado no ES

De acordo com a PF, um alerta foi emitido pelo Setor de Segurança dos Correios e a apreensão ainda contou com apoio do grupamento de cães policiais K9
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

30 jun 2023 às 12:47

Publicado em 30 de Junho de 2023 às 12:47

Uma jovem de 23 anos foi presa pela Polícia Federal nesta sexta-feira (30) após receber drogas pelos Correios em Vila Velha. Durante a abordagem, a PF encontrou 9 kg de maconha, que estavam escondidos dentro de potes de doces e de achocolatados recebidos pelos Correios. Vídeos feitos no momento da prisão mostram os policiais retirando a droga dos recipientes.
De acordo com a PF, um alerta foi emitido pelo Setor de Segurança dos Correios, e a apreensão ainda contou com apoio do grupamento de cães policiais K9. As investigações continuam para tentar identificar quem enviou a encomenda recebida pela jovem em Vila Velha. A Polícia Federal já sabe, porém, que a droga saiu do Mato Grosso do Sul.

Jovem é presa após receber 9kg de maconha pelos Correios

A Polícia Federal informou que a jovem responderá pelo crime de tráfico de drogas, com causa de aumento em razão da interestadualidade (de MS para o ES) do delito e poderá ser condenada em mais de 15 anos de prisão. Ela foi encaminhada ao sistema prisional e seguirá à disposição da Justiça.

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