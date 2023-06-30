Jovem é presa com 9 kg de maconha em potes de doces e achocolatado no ES

De acordo com a PF, um alerta foi emitido pelo Setor de Segurança dos Correios, e a apreensão ainda contou com apoio do grupamento de cães policiais K9. As investigações continuam para tentar identificar quem enviou a encomenda recebida pela jovem em Vila Velha. A Polícia Federal já sabe, porém, que a droga saiu do Mato Grosso do Sul.