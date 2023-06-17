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Patrulhamento

PM apreende drogas e armas e prende suspeitos na Grande Vitória

Ao todo, foram quatro ocorrências no mesmo dia, em diferentes bairros da Serra e de Vitória; houve apreensão de drogas, armas, radiocomunicadores e até de ácido bórico
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jun 2023 às 11:29

Publicado em 17 de Junho de 2023 às 11:29

Apreensões ocorreram em bairros de Vitória e Serra
Apreensões ocorreram em bairros de Vitória e Serra Crédito: Polícia Militar do ES
A Polícia Militar apreendeu diversas armas — incluindo uma metralhadora — e drogas nos municípios de Vitória e Serra, na última sexta-feira (16). Ao todo, foram quatro ocorrências, sendo que algumas delas tiveram a participação de cães farejadores. 
No bairro Bela Vista, na Capital, em um ponto conhecido pelo intenso tráfico de drogas, militares apreenderam 358 pedras de crack, 91 pinos de cocaína, 34 bolas de haxixe, 18 buchas de maconha, 11 papelotes de cocaína e R$ 60,00 em espécie. Cinco suspeitos chegaram a ser avistados pela corporação, mas conseguiram fugir por uma área de mata. Os materiais foram localizados com o apoio do cão farejador Alpha.  
Uma nova apreensão aconteceu no bairro Nova Palestina, também em Vitória, onde policiais encontraram 616 pinos de cocaína e quatro frascos de ácido bórico. Quatro suspeitos abandonaram o material assim que observaram a chegada dos policiais ao local. Nenhum suspeito foi detido. Os entorpecentes foram encaminhados para a 1ª Delegacia Regional.
Por volta das 19h, militares da Força Tática do 1º Batalhão realizavam um cerco no bairro Forte São João com o objetivo de inibir o tráfico na região. Durante a ação, que também contou com o apoio do Batalhão de Ações com Cães (BAC), as equipes abordaram três suspeitos, de 32, 22 e 18 anos, na Escadaria Alice Maciel, local conhecido como “Cruzeiro”. 
Apreensões ocorreram em bairros de Vitória e Serra
Na Serra, além de drogas, também foram apreendidas armas e radiocomunicadores Crédito: Polícia Militar do ES
Em uma bolsa que estava com os suspeitos, foram encontrados uma pistola calibre 380; uma pistola calibre .40; quatro carregadores; 57 munições de diferentes calibres; 57 pinos de cocaína; 25 buchas de maconha; quatro papelotes de cocaína; dois aparelhos celulares e R$ 1.227,00 em espécie. Os três detidos e todos os materiais foram encaminhados para a 1ª Delegacia Regional.

Na Serra

Já no município de Serra, em uma operação conjunta entre os militares da Força Tática, Equipe K9 e guarnições da 4ª Cia do 6º Batalhão, foi possível apreender R$ 402 em espécie, uma metralhadora calibre 9mm, três carregadores, 95 munições, dois rádios comunicadores, um coldre, dois aparelhos celulares, três pinos de cocaína e oito pedaços de maconha.
A ação foi na rua Santa Maria, no bairro Jardim Bela Vista e contou com o auxílio do cão de faro Apollo. Um adolescente de 17 anos foi apreendido. A ocorrência foi encaminhada para a 3ª Delegacia Regional para o registro.
No bairro Belvedere, durante um patrulhamento, guarnições da PM se deparam com suspeitos portando duas armas longas. Ao notarem a presença policial, eles atiraram, abandonaram os materiais e fugiram. No local foram apreendidos um simulacro de fuzil, uma espingarda calibre 28 e uma cápsula do mesmo calibre. Nenhum suspeito foi detido. Os materiais foram encaminhados para a 3ª Delegacia Regional.

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