Passageiro é preso com 11 kg de maconha e crack dentro de ônibus no ES

Droga e dinheiro foram encontrados em duas bolsas de passageiro em Brejetuba Crédito: Reprodução | Polícia Rodoviária Federal

Um homem de 27 anos foi preso na noite de quinta-feira (22) em um trecho da BR 262, no município de Brejetuba, após abordagem da Polícia Rodoviária Federal ao ônibus em que ele estava. Foram encontrados 10 kg de maconha e um quilo de crack, além de R$ 1.200 em dinheiro, dentro de duas bolsas carregadas por ele. O indivíduo, que não teve o nome divulgado pela PRF, estava em um ônibus que fazia o trajeto Belo Horizonte-MG x Vitória-ES

Segundo informações da PRF, foram utilizados cães especialistas em faro para drogas, armas e munições. A princípio, a fiscalização aconteceu no bagageiro inferior, mas nada foi encontrado. No mesmo ônibus, a PRF fiscalizou o interior do ônibus, onde ficam os passageiros. Durante a inspeção, foram encontradas duas bolsas na poltrona 27.

Em um primeiro momento, a poltrona estava vazia, mas a passageira sentada ao lado indicou quem seria o homem responsável pelo assento. Segundo ela contou à polícia, assim que o ônibus foi abordado, o homem de 27 anos sentou em outra poltrona. A PRF questionou o indivíduo sobre as bagagens. Ele confirmou que estava sentado naquele local, mas disse que não era o dono das bolsas.

Quando os policiais abriram as bolsas e encontraram a passagem da viagem e o dinheiro, o homem admitiu ser o dono de uma das bolsas. Na outra bolsa estavam os dez quilos de maconha e um quilo de crack. Na mesma bolsa onde estavam as drogas, foram encontrados um carregador de celular compatível com o aparelho utilizado pelo passageiro e uma calça de moletom que compõe um conjunto de uma jaqueta usada pelo homem. Dois cigarros de maconha também foram encontrados.

Após ser confrontado com as evidências, o homem confessou que estava levando a droga para Vitória. Ele não informou por quem havia sido contratado ou quanto receberia. Apenas disse que recebeu R$ 500 para comprar as passagens.

O homem e a droga foram levados para a Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante.