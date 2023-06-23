Assaltante rende funcionários e rouba farmácia em Cariacica; veja vídeo

Um homem invadiu uma farmácia, armado, rendeu funcionários e roubou dinheiro e um computador do estabelecimento na manhã de quinta-feira (22), no bairro Vila Palestina, em Cariacica

Nas imagens de videomonitoramento da farmácia é possível ver o suspeito entrando sozinho de boné, máscara e com uma arma na mão apontando para os funcionários.

Segundo apuração da TV Gazeta, ele leva funcionários para o segundo andar da farmácia, onde fica o depósito. Em seguida, retorna ao primeiro andar e rouba todo o dinheiro que estava no caixa.

O gerente da farmácia contou à reportagem da TV Gazeta que nenhum funcionário ficou ferido e que, além do dinheiro do caixa, o suspeito levou também o computador.

Após o roubo, o homem fugiu do local andando. Comerciantes relatam que a região onde aconteceu o assalto tem uma grande quantidade de comércios e uma das mais movimentadas de Cariacica. Na noite de quinta-feira, a Polícia Militar realizava patrulhamento pela região.

A PM informou que acionada após uma mulher ligar para o Ciodes (190) e relatar que estava em uma ligação fazendo um pedido na farmácia quando ouviu um indivíduo entrando e anunciando o assalto.