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Vila Palestina

Assaltante rende funcionários e rouba farmácia em Cariacica; veja vídeo

Homem armado entrou no estabelecimento na manhã de quinta-feira (22), rendeu funcionários e roubou o dinheiro do caixa e um computador do local
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jun 2023 às 10:20

Publicado em 23 de Junho de 2023 às 10:20

Um homem invadiu uma farmácia, armado, rendeu funcionários e roubou dinheiro e um computador do estabelecimento na manhã de quinta-feira (22), no bairro Vila Palestina, em Cariacica.
Nas imagens de videomonitoramento da farmácia é possível ver o suspeito entrando sozinho de boné, máscara e com uma arma na mão apontando para os funcionários.
Segundo apuração da TV Gazeta, ele leva funcionários para o segundo andar da farmácia, onde fica o depósito. Em seguida, retorna ao primeiro andar e rouba todo o dinheiro que estava no caixa.
O gerente da farmácia contou à reportagem da TV Gazeta que nenhum funcionário ficou ferido e que, além do dinheiro do caixa, o suspeito levou também o computador.
Após o roubo, o homem fugiu do local andando. Comerciantes relatam que a região onde aconteceu o assalto tem uma grande quantidade de comércios e uma das mais movimentadas de Cariacica. Na noite de quinta-feira, a Polícia Militar realizava patrulhamento pela região.
A PM informou que acionada após uma mulher ligar para o Ciodes (190) e relatar que estava em uma ligação fazendo um pedido na farmácia quando ouviu um indivíduo entrando e anunciando o assalto.
Com informações de Eduardo Dias, da TV Gazeta

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