Motorista perde controle e caminhão bate em mureta de proteção no Contorno

Um motorista, de 51 anos, perdeu o controle de um caminhão e colidiu com a mureta de proteção na Rodovia do Contorno (BR 101), altura de Cariacica, na tarde desta quinta-feira (22). No veículo estava um passageiro, de 21. Os dois tiveram ferimentos leves e o condutor foi encaminhado ao Hospital Estadual Jayme Santos Neves, na Serra.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), com a colisão, a grade de proteção e o poste ficaram danificados.
Ainda segundo a PRF, o acidente pode ter sido causado por algum dano mecânico no veículo.