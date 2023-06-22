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Em Cariacica

Motorista perde controle e caminhão bate em mureta de proteção no Contorno

Acidente aconteceu na tarde desta quinta (22), na Rodovia do Contorno (BR 101), altura de Cariacica. O motorista, de 51 anos, e o passageiro, de 21, tiveram ferimentos leves
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 jun 2023 às 17:54

Publicado em 22 de Junho de 2023 às 17:54

Acidente na Rodovia do Contorno
A batida foi tão forte que o eixo dianteiro e a roda esquerda foram danificados Crédito: Divulgação | Polícia Rodoviária Federal
Um motorista, de 51 anos, perdeu o controle de um caminhão e colidiu com a mureta de proteção na Rodovia do Contorno (BR 101), altura de Cariacica, na tarde desta quinta-feira (22). No veículo estava um passageiro, de 21. Os dois tiveram ferimentos leves e o condutor foi encaminhado ao Hospital Estadual Jayme Santos Neves, na Serra.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), com a colisão, a grade de proteção e o poste ficaram danificados.
Ainda segundo a PRF, o acidente pode ter sido causado por algum dano mecânico no veículo.
Acidente na Rodovia do Contorno
Parte da tela que fica sobre a mureta que divide as pistas ficou danificada no Contorno Crédito: Divulgação | Polícia Rodoviária Federal

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Acidente BR 101 rodovia do contorno Polícia Rodoviária Federal
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