Suspeito é baleado ao tentar tomar arma de guarda municipal da Serra

Material apreendido com o suspeito na Serra Crédito: Roberto Pratti

Um homem foi baleado ao tentar tomar a arma de um agente da Guarda Municipal da Serra no Bairro das Laranjeiras, na região de Jacaraípe, na Serra , na tarde de quinta-feira (22). O suspeito afirmou que era seu primeiro dia no tráfico de drogas e não queria perder os entorpecentes. O indivíduo não teve idade e nome divulgados.

Segundo a Prefeitura da Serra , durante patrulhamento preventivo da Guarda Municipal na região, os agentes avistaram um homem de bicicleta que, ao perceber a presença deles, fugiu, deixando uma bolsa com as drogas para trás.

Os agentes fizeram buscas pelo suspeito na região e encontraram a bicicleta que estava com ele em frente a um comércio. Quando entraram no estabelecimento, o homem estava escondido debaixo do balcão.

Ao ser abordado por um dos agentes, ele entrou em luta corporal com o mesmo e tentou pegar a arma do guarda por diversas vezes. O agente municipal precisou atirar contra o suspeito para evitar que ele pegasse a arma. A prefeitura esclareceu que o homem foi encaminhado ao Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, no mesmo município, e, posteriormente, seria encaminhado à delegacia.

A comandante Araújo, da Guarda Municipal, conversou com a repórter Naiara Arpini, da TV Gazeta, e informou que o homem estava sem documentos, mas que afirmou ser da Bahia e era seu primeiro dia trabalhando para o tráfico. Ele também disse que não queria perder as drogas e, por isso, fugiu e depois entrou em luta corporal com o guarda.