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Bairro das Laranjeiras

Suspeito é baleado ao tentar tomar arma de guarda municipal da Serra

Caso ocorreu durante patrulhamento da Guarda, na quinta-feira (22); homem disse que era seu primeiro dia no tráfico de drogas e não queria perder os entorpecentes
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

23 jun 2023 às 08:31

Publicado em 23 de Junho de 2023 às 08:31

Material apreendido com o suspeito na Serra
Material apreendido com o suspeito na Serra Crédito: Roberto Pratti
Um homem foi baleado ao tentar tomar a arma de um agente da Guarda Municipal da Serra no Bairro das Laranjeiras, na região de Jacaraípe, na Serra, na tarde de quinta-feira (22). O suspeito afirmou que era seu primeiro dia no tráfico de drogas e não queria perder os entorpecentes. O indivíduo não teve idade e nome divulgados.
Segundo a Prefeitura da Serra, durante patrulhamento preventivo da Guarda Municipal na região, os agentes avistaram um homem de bicicleta que, ao perceber a presença deles, fugiu, deixando uma bolsa com as drogas para trás.
Os agentes fizeram buscas pelo suspeito na região e encontraram a bicicleta que estava com ele em frente a um comércio. Quando entraram no estabelecimento, o homem estava escondido debaixo do balcão.
Ao ser abordado por um dos agentes, ele entrou em luta corporal com o mesmo e tentou pegar a arma do guarda por diversas vezes. O agente municipal precisou atirar contra o suspeito para evitar que ele pegasse a arma. A prefeitura esclareceu que o homem foi encaminhado ao Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, no mesmo município, e, posteriormente, seria encaminhado à delegacia.
A comandante Araújo, da Guarda Municipal, conversou com a repórter Naiara Arpini, da TV Gazeta, e informou que o homem estava sem documentos, mas que afirmou ser da Bahia e era seu primeiro dia trabalhando para o tráfico. Ele também disse que não queria perder as drogas e, por isso, fugiu e depois entrou em luta corporal com o guarda.
A Polícia Civil disse que o suspeito foi autuado por tráfico de drogas e segue internado sob escolta. Ele será encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV), quando receber alta hospitalar.

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