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Em Manguinhos

Jovem que havia desaparecido é encontrado morto em praia da Serra

O adolescente desapareceu na quinta (29), após se afogar. Buscas foram realizadas pelo Corpo de Bombeiros e ele foi encontrado nesta sexta (30), na Praia dos Fachos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jun 2023 às 17:53

Publicado em 30 de Junho de 2023 às 17:53

Um adolescente, de 14 anos, foi encontrado morto na Praia dos Fachos, em Manguinhos, na Serra, na tarde desta sexta-feira (30). Ele havia se afogado, juntamente com o padrasto na última terça-feira (29). O homem conseguiu se salvar. A identidade do adolescente não foi informada à reportagem de A Gazeta
Polícia Militar informou que foi acionada, mas ao chegar no local foi informada que o padrasto havia sido socorrido para um hospital e o menor estava desaparecido. Na sequência, as buscas pelo menor foram iniciadas.
Corpo de Bombeiros disse que uma equipe foi até o local e populares informaram que o adolescente desapareceu após entrar no mar.
O mergulho foi acionado e procurou pela vítima até o início da noite, mas não conseguiu encontrá-la. Na manhã desta sexta, os militares retornaram ao local e reiniciaram os trabalhos, porém, devido às dificuldades de visibilidade, correntes marítimas e pedras que colocavam em risco os mergulhadores, as buscas foram interrompidas.
As tentativas prosseguiram com o auxílio de moto aquática e de forma superficial até que, à tarde, o corpo foi encontrado por militares, que acionaram a perícia.
Polícia Civil disse que o corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

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