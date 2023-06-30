Jovem que havia desaparecido é encontrado morto em praia da Serra

O mergulho foi acionado e procurou pela vítima até o início da noite, mas não conseguiu encontrá-la. Na manhã desta sexta, os militares retornaram ao local e reiniciaram os trabalhos, porém, devido às dificuldades de visibilidade, correntes marítimas e pedras que colocavam em risco os mergulhadores, as buscas foram interrompidas.