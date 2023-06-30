Jovem que havia desaparecido é encontrado morto em praia da Serra

Um adolescente, de 14 anos, foi encontrado morto na Praia dos Fachos, em Manguinhos, na Serra, na tarde desta sexta-feira (30). Ele havia se afogado, juntamente com o padrasto na última terça-feira (29). O homem conseguiu se salvar. A identidade do adolescente não foi informada à reportagem de A Gazeta.
A Polícia Militar informou que foi acionada, mas ao chegar no local foi informada que o padrasto havia sido socorrido para um hospital e o menor estava desaparecido. Na sequência, as buscas pelo menor foram iniciadas.
O Corpo de Bombeiros disse que uma equipe foi até o local e populares informaram que o adolescente desapareceu após entrar no mar.
O mergulho foi acionado e procurou pela vítima até o início da noite, mas não conseguiu encontrá-la. Na manhã desta sexta, os militares retornaram ao local e reiniciaram os trabalhos, porém, devido às dificuldades de visibilidade, correntes marítimas e pedras que colocavam em risco os mergulhadores, as buscas foram interrompidas.
As tentativas prosseguiram com o auxílio de moto aquática e de forma superficial até que, à tarde, o corpo foi encontrado por militares, que acionaram a perícia.
A Polícia Civil disse que o corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.