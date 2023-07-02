Homem confessa ter atirado na mulher e é preso em Cariacica

Um homem de 28 anos, que não teve a identidade divulgada, foi preso após confessar ter atirado contra a sua mulher, em Vila Rica, Cariacica, no último sábado (1º). A vítima, de 19 anos, foi atingida no rosto.
De acordo com a Polícia Militar, os agentes chegaram ao local e viram a jovem baleada na rua. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192) foi acionado e levou a moça até o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), na Capital.
Testemunhas informaram aos militares que o suspeito estaria escondido dentro de uma casa, ainda armado. Os policiais montaram um cerco em volta da residência e o homem foi encontrado deitado em uma cama.
"Ao lado dele, havia uma arma de fabricação caseira calibre 36. Ele confessou ter atirado duas vezes contra a companheira e indicou ainda, dentro da casa, onde havia uma caixa contendo 23 munições intactas calibre 36 e uma 44", completou a PM.
O suspeito foi levado até a Delegacia do Plantão Especializado da Mulher (PEM), junto com o material apreendido. Ele foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio qualificada cometida contra a mulher por razões da condição de sexo feminino (tentativa de feminicídio), posse ilegal de arma de fogo, e foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV).