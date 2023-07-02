Homem confessa ter atirado na mulher e é preso em Cariacica

Delegacia do Plantão Especializado da Mulher (PEM), para onde o suspeito foi levado Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Um homem de 28 anos, que não teve a identidade divulgada, foi preso após confessar ter atirado contra a sua mulher, em Vila Rica, Cariacica , no último sábado (1º). A vítima, de 19 anos, foi atingida no rosto.

De acordo com a Polícia Militar , os agentes chegaram ao local e viram a jovem baleada na rua. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência ( Samu / 192) foi acionado e levou a moça até o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), na Capital.

Testemunhas informaram aos militares que o suspeito estaria escondido dentro de uma casa, ainda armado. Os policiais montaram um cerco em volta da residência e o homem foi encontrado deitado em uma cama.

"Ao lado dele, havia uma arma de fabricação caseira calibre 36. Ele confessou ter atirado duas vezes contra a companheira e indicou ainda, dentro da casa, onde havia uma caixa contendo 23 munições intactas calibre 36 e uma 44", completou a PM.