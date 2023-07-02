Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Tentativa de feminicídio

Homem confessa ter atirado na mulher e é preso em Cariacica

Vítima, de 19 anos, foi atingida no rosto; suspeito foi encontrado deitado na cama ao lado da arma utilizada no crime

Publicado em 02 de Julho de 2023 às 10:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jul 2023 às 10:47
Caso de estupro está sendo investigado pela Delegacia de Plantão Especializado da Mulher
Delegacia do Plantão Especializado da Mulher (PEM), para onde o suspeito foi levado Crédito: Divulgação | Polícia Civil
Um homem de 28 anos, que não teve a identidade divulgada, foi preso após confessar ter atirado contra a sua mulher, em Vila Rica, Cariacica, no último sábado (1º). A vítima, de 19 anos, foi atingida no rosto.
De acordo com a Polícia Militar, os agentes chegaram ao local e viram a jovem baleada na rua. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192) foi acionado e levou a moça até o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), na Capital.
Testemunhas informaram aos militares que o suspeito estaria escondido dentro de uma casa, ainda armado. Os policiais montaram um cerco em volta da residência e o homem foi encontrado deitado em uma cama.
"Ao lado dele, havia uma arma de fabricação caseira calibre 36. Ele confessou ter atirado duas vezes contra a companheira e indicou ainda, dentro da casa, onde havia uma caixa contendo 23 munições intactas calibre 36 e uma 44", completou a PM.
O suspeito foi levado até a Delegacia do Plantão Especializado da Mulher (PEM), junto com o material apreendido. Ele foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio qualificada cometida contra a mulher por razões da condição de sexo feminino (tentativa de feminicídio), posse ilegal de arma de fogo, e foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cariacica Violência Contra a Mulher Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Marcelo Sangalo canta arrocha em bar
Filho de Ivete canta sucesso da mãe em bar de Petrolina
Imagem de destaque
Entenda como a atualização da NR-1 pode melhorar a saúde mental nas empresas
Juninho do Mandela participou de ataque a uma delegacia no Rio em 2012
Comando Vermelho: chefe do tráfico no Rio é preso em Guarapari

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados