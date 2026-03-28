Homem morre atropelado enquanto pegava sacola em rodovia de Colatina

Um ciclista de 46 anos morreu após ser atropelado por uma motocicleta na ES 446, na altura do bairro Luiz Iglesias, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na noite de sexta-feira (27). Testemunhas contaram à Polícia Militar que a vítima seguia de bicicleta quando parou para pegar uma sacola de compras que havia caído na pista. Nesse momento, o homem foi atingido pela moto. O condutor do veículo fugiu do local sem prestar socorro.