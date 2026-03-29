Acidente entre dois carros deixa três feridos na BR 262 em Venda Nova

Batida entre carros deixou três pessoas feridas na BR 262, em Venda Nova do Imigrante Crédito: Divulgação/Bombeiros

Dois carros bateram de frente nas proximidades de uma ponte na BR 262, em Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Espírito Santo, no início da noite de sábado (28). Segundo o Corpo de Bombeiros, testemunhas relataram que um Fiat Mobi realizava uma ultrapassagem na contramão quando um Toyota Corolla Cross tentou desviar para o acostamento, mas não conseguiu evitar a colisão.

No Corolla Cross estava um casal de idosos, que sofreu ferimentos leves. Eles foram encaminhados ao Hospital Padre Máximo, no município. O motorista do Fiat Mobi ficou gravemente ferido e foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192), sendo levado para um hospital na Grande Vitória.