PM encontra jovem de 21 anos baleado em Gurigica

Um jovem de 21 anos foi baleado na tarde deste sábado (1º) no bairro Gurigica, em Vitória, de acordo com informações da Polícia Militar. O nome do rapaz não foi divulgado. A movimentação de viaturas chamou a atenção de quem passava na região, principalmente após a madrugada de terror registrada na Avenida Leitão da Silva no último final de semana, com a morte de três pessoas, sendo uma das vítimas um paciente que estava internado em um hospital da região e foi alvo de uma bala perdida.
Aos policiais que atenderam a ocorrência deste sábado, o jovem contou que um primo ficou sabendo de uma briga que ele teve com a mãe e foi buscá-lo na residência dele em Balneário Carapebus, na Serra.
Em nota, a Polícia Militar informou que a vítima disse que foi levada para o alto do Morro de São Benedito, onde foi agredida e baleada. Os agentes foram chamados ao bairro para verificar a informação de que um indivíduo teria sido baleado.
Ao chegar ao local, a PM encontrou a vítima de 21 anos caída em uma via pública de Gurigica, baleada e com lesões decorrentes de agressões físicas.
Relembre
O caso aconteceu uma semana depois de momentos de tensão na região, na altura da Avenida Leitão da Silva. Na madrugada de domingo (25), uma sequência de disparos terminou com uma parede de hospital perfurada e o paciente Daniel Ribeiro Campos da Silva, de 68 anos, internado em um leito de uma clínica da região, atingido e morto.
Antes da fatalidade, uma série de ocorrências foram registradas em Vitória. Entre elas, o espancamento e a morte de um adolescente de 16 anos, identificado como Carlos Eduardo Cabral de Oliveira.
Um outro homem foi morto no bairro São Cristóvão, próximo ao Horto de Maruípe. Samuel Cesquini da Silva, vulgo Samulouco, de 23 anos, sofreu uma tentativa de sequestro. Ele reagiu e foi executado com tiros de pistola e fuzil. O jovem teria passagem por tráfico de drogas.