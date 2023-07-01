PM encontra jovem de 21 anos baleado em Gurigica

Região de Gurigica, em Vitória, onde foi registrado tiroteio entre a noite de sábado (24) e domingo (25) Crédito: Fernando Madeira

Aos policiais que atenderam a ocorrência deste sábado, o jovem contou que um primo ficou sabendo de uma briga que ele teve com a mãe e foi buscá-lo na residência dele em Balneário Carapebus, na Serra.

Em nota, a Polícia Militar informou que a vítima disse que foi levada para o alto do Morro de São Benedito, onde foi agredida e baleada. Os agentes foram chamados ao bairro para verificar a informação de que um indivíduo teria sido baleado.

Ao chegar ao local, a PM encontrou a vítima de 21 anos caída em uma via pública de Gurigica, baleada e com lesões decorrentes de agressões físicas.

Relembre

Antes da fatalidade, uma série de ocorrências foram registradas em Vitória. Entre elas, o espancamento e a morte de um adolescente de 16 anos, identificado como Carlos Eduardo Cabral de Oliveira.