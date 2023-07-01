Jovem vai dirigindo para PA da Glória após levar dois tiros em assalto

Jovem já baleado deita na calçada enquanto espera ajuda, ao lado de amigo Crédito: Reprodução de vídeo

Um jovem de 24 anos foi atingido por dois tiros ao correr para tentar fugir de um assalto praticado por três homens armados em Itapuâ, Vila Velha , na madrugada deste sábado (1º). A vítima entrou no próprio carro e seguiu sozinho até o Pronto Atendimento da Glória, no mesmo município. Dois amigos que estavam com ele tiveram os celulares roubados. O caso segue sob investigação da Polícia Civil e até o momento nenhum suspeito foi detido.

De acordo com informações da Polícia Militar , por volta de 3h40 da madrugada deste sábado (1º), um dos homens assaltados acionou a polícia e informou que três homens armados e encapuzados surgiram pela Rua Santa Catarina e foram em direção à Avenida Hugo Musso, em Itapuã , dirigindo-se a ele e a dois amigos.

Os suspeitos anunciaram o assalto e o homem que acionou a polícia e um dos amigos entregaram os seus celulares, conforme relataram aos militares. No entanto, a terceira vítima, de 24 anos, decidiu correr para tentar fugir e foi seguida por um dos suspeitos, que efetuou diversos disparos.

Ainda segundo a Polícia Militar, depois dos disparos, os autores do roubo retornaram pela Rua Santa Catarina, entraram em um veículo Honda Civic e fugiram.

Já o jovem de 24 anos foi atingido por um tiro na região do ombro e outro na região do tórax. Mesmo baleado, ele entrou no próprio carro e prosseguiu sozinho em direção ao Pronto Atendimento da Glória, conforme informações da PMES.

Vídeo mostra busca por socorro

Vídeo obtido pela reportagem da TV Gazeta mostra momentos logo após o assalto, quando o jovem entra no carro e segue de ré com os amigos assaltados tentando pedir ajuda em um prédio próximo ao local onde foram assaltados.

A repórter da TV Gazeta Daniela Carla conversou com um tio da vítima, que trabalha como porteiro nesse prédio onde eles foram pedir ajuda. O jovem e os amigos teriam ido buscar socorro no local. Mas, como esse tio não estava de plantão, a vítima acabou entrando novamente no carro e dirigindo em direção ao PA da Glória.

Ainda segundo informações da TV Gazeta, o rapaz baleado foi transferido depois para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, localizado em Vitória, onde segue internado e está consciente. Ele ainda vai fazer exames na tarde deste sábado (1º) para saber se vai precisar passar por cirurgia.

Os policiais fizeram buscas na região, mas ninguém foi detido.

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso foi registrado como tentativa de latrocínio e seguirá sob investigação do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic) e até o momento nenhum suspeito foi detido.