Poderes do ES decidem aumentar corte de gastos, mas definição é adiada

Medidas ainda não foram definidas e uma nova reunião foi agendada para a próxima semana Crédito: Setur

No encontro, ainda de acordo com o governo estadual, os representantes dos Poderes demonstraram empenho para contribuir para a manutenção do equilíbrio fiscal.

Uma nova reunião na próxima semana deverá afinar quais medidas deverão ser adotadas. Casagrande tinha, como registrou o colunista Vitor Vogas , duas opções para lidar com o problema: encaminhar um novo projeto de lei orçamentária à Assembleia Legislativa ou adotar um contingenciamento mais duro de despesas em todos os Poderes.

A arrecadação menor se deve às perdas com as receitas de ICMS e royalties de petróleo, que frustraram a estimativa do Estado na Lei Orçamentária Anual. A previsão, segundo a Secretaria de Estado da Fazenda, era contar em 2020 com R$ 19,7 bilhões. Porém, os novos cálculos apontam que o Estado terá uma receita de R$ 16,3 bilhões no ano. No total, juntando todos os Poderes, o Estado gasta R$ 7,4 bilhões com folha de pagamento de pessoal.

Uma das medidas que podem auxiliar no controle das despesas é o congelamento de salário de servidores , aprovado na última quarta-feira (7) no Senado. A proposta, que é uma contrapartida ao socorro enviado pela União para Estados e municípios, excluiu várias carreiras da proibição de reajustes. Porém, nesta quinta-feira (7), o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) já sinalizou que pode vetar as exceções e aumentar o número de servidores que terão os salários congelados por 18 meses.

CORTES DE OLHO NA LRF

Com a pandemia, houve cortes de algumas gratificações e redução de contratos em vários Poderes, tanto no Estado quanto nos municípios. O Tribunal de Justiça, que já esteve acima do limite de gastos com pessoal imposto pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), é o que tem situação mais delicada.

No acumulado de abril de 2019 a março de 2020, a despesa com o pagamento de funcionários na corte era de 5,12% da receita corrente líquida (RCL). O limite de alerta é de 5,40% e o limite máximo é 6%. Para conter a despesa com pessoal, o Tribunal enviou um projeto para a Assembleia Legislativa que dificulta promoções de servidores, que foi aprovado pelos deputados e sancionado pelo governador. O gasto anual com pessoal é de R$ 804,35 milhões no Judiciário.

Já no Executivo estadual, a administração estava com 37,22% da receita corrente líquida comprometida com despesas com a folha de pessoal. O sinal de alerta é acionado ao chegar em 44,1% da RCL. O limite máximo é de 60%. A despesa no Estado está na casa dos R$ 5,85 bilhões por ano.

O Legislativo é o que está proporcionalmente mais distante da margem de alerta e tem 1,01% da RCL dos cofres estaduais comprometida com a folha. O limite de alerta é de 1,53% e o teto é de 1,7%.