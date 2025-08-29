Nesta sexta (29)

Moraes suspende uso de tornozeleira eletrônica de Marcos do Val

Ministro do STF também revogou outras medidas cautelares, como bloqueio de contas bancárias e chaves Pix, mas manteve o senador proibido de sair do país

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou nesta sexta-feira (29) a retirada da tornozeleira eletrônica responsável pelo monitoramento do senador Marcos do Val (Podemos –ES). A decisão ocorreu após o ministro aceitar um recurso apresentado pelo Senado para que o equipamento seja retirado.

No início deste mês, Moraes determinou que o senador fosse monitorado por tornozeleira e também mandou bloquear as contas bancárias do parlamentar.

O monitoramento começou depois de o parlamentar viajar para os Estados Unidos sem autorização do Supremo.

No ano passado, uma decisão da Corte definiu a suspensão dos passaportes do senador. Contudo, no dia 23 de julho, Marcos do Val embarcou para Miami com passaporte diplomático, que não foi entregue por ele à Polícia Federal (PF).

Antes de sair do país, o senador pediu a Alexandre de Moraes autorização para viajar, mas o pedido foi negado.

Na decisão, Moraes também revogou outras medidas cautelares determinadas contra o parlamentar, como bloqueio de contas bancárias e chaves Pix, proibição de uso de redes sociais, recolhimento domiciliar noturno e suspensão do salário de senador. Mas, mesmo proibido de usar as redes, Marcos do Val desafiou o ministro do STF e fez uma live no último dia 22 de agosto.

A proibição de sair do país sem autorização e apreensão dos passaportes foram mantidas.

Senador Marcos do Val durante live no YouTube, no dia 22 de agosto, quando as redes sociais ainda estavam proibidas Crédito: YouTube/ Reprodução

Revogação

A revogação das proibições foi determinada após um acordo de bastidores entre o Supremo e Senado. Com a retirada das medidas, Marcos do Val pediu licença do mandato.

O pedido de licença foi citado por Moraes na decisão. “A petição apresentada pela advocacia do Senado Federal veio acompanhada de cópia do pedido de licença que Marcos do Val encaminhou ao presidente do Senado Federal, salientando a incapacidade temporária para exercer o mandato de senador da República e externando seu respeito ao Estado Democrático de Direito e às instituições democráticas”, diz a decisão.

O senador é investigado pelo STF pela suposta campanha de ataques nas redes sociais contra delegados da Polícia Federal que foram responsáveis por investigações envolvendo apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro.

A assessoria de Marcos do Val foi procurada pela reportagem de A Gazeta, mas ainda não se manifestou sobre a decisão do ministro Alexandre de Moraes.

