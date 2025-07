Foi para os EUA

Marcos do Val pediu intervenção de diretor da PF contra decisões de Moraes, diz jornal

Senador é investigado no STF por suposta intimidação de delgados da corporação que atuam em inquéritos da Corte

Publicado em 31 de julho de 2025 às 08:57

O senador Marcos do Val (Podemos) pediu ao diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, uma "intervenção" urgente contra decisões do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que determinavam a apreensão e o bloqueio dos passaportes do parlamentar. As informações foram divulgadas pelo Estadão. >

Marcos do Val é investigado no STF por suposta intimidação a delegados da Polícia Federal que atuam em inquéritos na Corte. Ainda segundo apuração do jornal, um documento com o mesmo teor foi apresentado pelo parlamentar ao Itamaraty, também solicitando intervenção do Ministério das Relações Exteriores. >

A reportagem de A Gazeta procurou Marcos do Val e a Polícia Federal, mas não obteve retorno. O espaço está aberto caso a corporação queira se manifestar.>

A solicitação ao diretor da PF foi feita em 15 de julho, uma semana antes de o senador viajar aos Estados Unidos com o passaporte diplomático e ter as contas bloqueadas por Moraes. No documento, informava que havia comprado passagens para os EUA entre 26 de julho e 3 de agosto. >

