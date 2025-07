Decisão do STF

Marcos do Val teve cartões e Pix bloqueados por ordem de Moraes, diz advogado

Bloqueio ocorre no momento em que senador está nos Estados Unidos, mesmo com medidas cautelares impostas pelo STF contra ele ainda vigentes

Publicado em 25 de julho de 2025 às 20:01

O senador Marcos Do Val (Podemos) teve as contas, os cartões e a chave Pix bloqueados por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), nesta sexta-feira (25). O bloqueio das operações financeiras do parlamentar capixaba foi confirmado pelo advogado do político, em entrevista ao jornal O Globo.>

A medida ocorre no momento em que Marcos Do Val está nos Estados Unidos. Conforme revelado na quinta-feira (24), o parlamentar capixaba saiu do Brasil, mesmo com medidas cautelares impostas pelo STF contra ele ainda vigentes.>

Ao Globo, o advogado Iggor Dantas Ramos, que faz a defesa de Do Val no STF, afirmou que a decisão do ministro da Corte suprema também determina o bloqueio das contas e dos cartões da filha do senador. Em vídeo divulgado nesta sexta-feira (25), inclusive, o parlamentar disse que estava no parque Universal de Orlando, na Flórida, acompanhado de sua filha.>

Viagem com passaportes suspensos

Por ordem de ministro Alexandre de Moraes, Marcos Do Val estava com seus passaportes – comum e diplomático – suspensos, quando embarcou para os Estados Unidos.>

>

As restrições impostas ao parlamentar estão relacionadas a inquérito que tramita no Supremo e trata sobre suposta obstrução de investigações a respeito de organização criminosa e milícias digitais. O senador é investigado pelos crimes de divulgação de documento confidencial, associação criminosa, abolição violenta do Estado democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa. >

Vídeo para dizer que não fugiu do Brasil

O senador gravou um vídeo em um parque de Orlando, na Flórida, nos Estados Unidos, em que afirma não estar foragido e diz que sua ida aos Estados Unidos seria para aproveitar momentos com a família >

"Olá, pessoal! Aqui é o senador Marcos Do Val. Não estou aqui fugindo. Estou curtindo e dando atenção à minha filha, aqui no Parque Universal, em Orlando. E Alexandre de Moraes recebeu, com 15 dias de antecedência, informações de onde eu estaria, qual seria o meu voo, o hotel em que estou e até os ingressos que comprei. E olha que não respondo a nenhum processo, a absolutamente nenhum. É inconstitucional a apreensão do passaporte", afirma Do Val, no vídeo.>

Além dos passaportes, Do Val também está com as redes sociais suspensas por determinação de Moraes, desde junho do ano passado. Na ocasião, o senador passou a ser investigado por suspeita de participar da intimidação contra o delegado Fábio Shor, da PF, que atuou no inquérito da tentativa de golpe e outras investigações contra Bolsonaro e aliados.>

