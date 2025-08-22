Senador capixaba

Marcos do Val desafia Moraes, faz live e mostra tornozeleira eletrônica

Na transmissão, de pouco mais de uma hora de duração, o parlamentar capixaba direcionou críticas ao ministro do STF e explicou aos espectadores o funcionamento da tornozeleira eletrônica que está usando desde o último dia 4

Publicado em 22 de agosto de 2025 às 19:32

Proibido, por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), de usar as redes sociais, em perfis seus ou de terceiros, o senador Marcos do Val (Podemos), abriu uma live na tarde desta sexta-feira (22), em seu canal no YouTube, descumprindo o que havia determinado Moraes. A iniciativa pode ocasionar a prisão do político do Espírito Santo.

Na transmissão, de pouco mais de uma hora de duração, o parlamentar capixaba direcionou críticas a Moraes e explicou aos espectadores da live o funcionamento da tornozeleira eletrônica que está usando desde o último dia 4, por determinação do STF. O equipamento foi instalado logo após ele desembarcar em Brasília, na volta de viagem de férias nos Estados Unidos sem autorização da Corte.

Em sua fala na transmissão, Do Val afirma que somente criminosos, segundo ele, é que usam tornozeleira eletrônica, o que não seria seu caso. "Vamos reforçar, antes de tudo, que não fui denunciado pela PGR (Procuradoria-Geral da República), pelo Ministério Público, por ninguém. Não cometi nenhum crime e não estou respondendo nenhum. Zero! Tentaram de tudo, mas nada foi encontrado", afirma o senador na transmissão.

Marcos do Val também comenta, na live, o fato de ter viajado sem autorização do STF. "Fui para os Estados Unidos porque sou um cidadão livre e um senador da República em atividade. Não cometi crime, não fui denunciado. E ai? Sigo a Constituição ou sigo Alexandre (de Moraes)?", indaga o senador.

O senador Marcos do Val (Podemos-ES), durante live no YouTube, nesta sexta-feira (22) Crédito: YouTube/ Reprodução

Tentativa de pedir comida com cartões bloqueados por decisão de Moraes

Em outro trecho da live, Do Val mostra dados de cartões de crédito que supostamente seriam dele e de seu pai. O senador afirma que por conta de bloqueio determinado por Moraes, não teria nem sequer conseguido pedir comida por meio de aplicativo de entrega.

"Aqui eu tentando pedir iFood para comer [momento em que o senador mostra dados que seriam de seus cartões de crédito]. Sem comida. Ele (Alexandre de Moraes) me deixou sem comer. Mas, Alexandre, já estive nas forças especiais e a gente sabe lidar com crises. E eu já falei para você, bilhões de vezes, que quanto mais crises você trouxer para mim, mais tenho tesão em ir para cima de você", diz Do Val.

Senador mostra suposta carta de despejo de gabinete no ES

Ainda comentando sobre os supostos prejuízos financeiros e materiais causados pelas decisões de Moraes a seu respeito, o parlamentar apresenta na transmissão o que diz ser uma carta de despejo de um imóvel onde mantém seu gabinete em Vitória. As situações causadas pelas determinações do ministro do STF, segundo ele, "fere inúmeros direitos humanitários".

"Capixabas, nós estamos sendo despejados pelo Alexandre de Moraes, que não pagou, para a gente pagar o aluguel do nosso gabinete. Isso é uma carta de despejo. Mas, Alexandre, nem que eu trabalhe em cima da pia, mas você não vai me ver me vitimizando."

Do Val mostra tornozeleira eletrônica

Na metade da live, a partir do minuto 31:35, Marcos do Val mostra aos seguidores a tornozeleira eletrônica que está usando desde o último dia 4.

"Senador da República! Qual o crime? Nenhum. Senador da República com tornozeleira eletrônica [o parlamentar aponta para o equipamento em sua perna], sem nenhum crime. Ou, um crime inexistente, que é um crime de opinião. Isso porque fiquei denunciando ele. E não vou parar de ficar te denunciando não, Alexandre. Gente, um senador da República que não tinha dinheiro na cueca, que não fez rachadinha… usando tornozeleira eletrônica", afirma o senador, enquanto explica o funcionamento do equipamento.

"Respeito o que está na Constituição, não o que está na cabeça de Alexandre de Moraes", diz o parlamentar

A reportagem de A Gazeta procurou o senador na tarde desta sexta-feira (22) para comentar a transmissão no You Tube e o descumprimento das determinações impostas pelo STF. Do Val respondeu por meio de mensagem em que afirma "respeitar o que está na Constituição e não o que está "na cabeça de Alexandre de Moraes".

A assessoria do senador também foi procurada para prestar mais informações sobre as cautelares impostas a ele. Conforme seu assessor, todas as restrições aplicadas a Do Val seguem vigentes.

Entenda o caso

Marcos do Val passou a ser monitorado por tornozeleira eletrônica desde o dia 4 de agosto por ter descumprido a proibição de sair do país. O capixaba viajou para Orlando, nos Estados Unidos, por 10 dias, e, assim que retornou ao país, foi alvo de uma ação da Polícia Federal, no aeroporto de Brasília.

O senador estava proibido de viajar para o exterior desde agosto do ano passado, quando Moraes determinou a apreensão de seus passaportes e o bloqueio de R$ 50 milhões de sua conta. Do Val é alvo de um inquérito por supostamente promover uma campanha de ofensas e ataques contra o STF e delegados da Federal.

A decisão do ministro do STF aponta que Marcos do Val deixou o Brasil em 23 de julho por Manaus, em um voo para Miami, e na mesma data, Moraes determinou o uso da tornozeleira eletrônica pelo senador. Segundo o documento, o capixaba teria utilizado um passaporte diplomático, que não foi apreendido em agosto de 2024, para a viagem.

O senador chegou a encaminhar um pedido ao STF para viajar com a família a Orlando em 15 de julho, mas o requerimento foi negado por Moraes. O ministro argumentou que não existia motivo para revogar as medidas cautelares, já que a investigação da qual o capixaba é alvo ainda está em curso e "não se tratava de situação extraordinária a justificar a flexibilização".

