No Judiciário, magistrados que cometem delitos graves são punidos com aposentadoria compulsória Crédito: Pixabay

Os magistrados do Espírito Santo não consideram que a "aposentadoria forçada" como punição máxima para juízes e desembargadores que cometem delitos graves seja um privilégio da categoria. A Associação dos Magistrados do Espírito Santo (Amages) afirma que não há benefício, e destaca que, após serem punidos civilmente, os acusados podem até perder a aposentadoria.

A manifestação da categoria é uma resposta a um projeto do senador e futuro ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino (PSB-MA). Na noite desta segunda-feira (19), ele apresentou ao Senado uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) estabelecendo que magistrados, além de promotores e militares, sejam punidos com a exoneração do cargo ao cometerem algum crime grave, como ocorre com os demais servidores, sem direito ao salário.

Para ele, o fato de algumas categorias terem o direito à aposentadoria compulsória (obrigatória) como punição funciona "como um prêmio" e causa desigualdade no serviço público.

“A aposentadoria é um direito sagrado de todos. Como a aposentadoria, que é um direito que visa a assegurar a dignidade, é uma punição? Acaba sendo um prêmio. Infelizmente, há pessoas destituídas de senso ético que não se constrangem de serem ‘punidas’ e passam a vida a receber uma aposentadoria porque foram punidas”, ressaltou Dino ao apresentar a PEC.

Your browser does not support the audio element. Juízes do ES são contra projeto que quer punir magistrados com demissão

Em nota, a Amages reproduziu o entendimento da Associação dos Magistrados do Brasil (AMB), que é contrária ao texto apresentado pelo senador. A entidade nacional esclarece que a aposentadoria compulsória não livra o magistrado de responder judicialmente por eventuais crimes. Ela é a penalidade máxima imposta no âmbito administrativo pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Ou seja, mesmo aposentado compulsoriamente (punição administrativa), o juiz ou desembargador ainda pode ser processado e responder pelo crime na Justiça.

"A Amages entende que a emenda fragiliza o poder judiciário como um todo, e está longe de apontar a devida punibilidade a magistrados que desviam do cumprimento da lei, corrompendo função tão cara para a sociedade", afirmou a entidade, na nota.

A associação apontou ainda que a aposentadoria não é integral. O valor que o juiz punido administrativamente vai receber é proporcional ao tempo de serviço dele e ao pagamento feito ao sistema de previdência.

"Sendo assim, nas disposições legais, não há nenhum privilégio. Pelo contrário: uma vez submetido judicialmente à penalidade civil (que consiste, inclusive, na reparação de eventual dano), o magistrado pode perder a própria aposentadoria — e todos os aportes contabilizados durante o período de exercício da função", disse em nota.

Ao apresentar o texto da PEC, Dino afirmou que a mudança vai melhorar o Judiciário do país. Ele disse ter certeza de que a maioria dos integrantes das carreiras militares, da magistratura e do Ministério Público é composta por servidores sérios, que não irão se opor à proposta.

Casos recentes

Ele já havia recebido a mesma punição em processo concluído em 2021. Naquela ocasião, a denúncia era de coação a uma testemunha. Ele teria tentado mudar o depoimento prestado por uma mulher que acusava outro juiz, amigo de Noto, de assédio sexual.