Juiz do ES é punido com aposentadoria compulsória pela 2ª vez

Sede do Tribunal de Justiça do ES Crédito: Carlos Alberto Silva

O juiz de Direito Marcelo de Souza Noto foi condenado em Processo Administrativo Disciplinar (PAD) pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) na noite desta quinta-feira (16).

Ele pegou a pena máxima, na esfera administrativa, a aposentadoria compulsória com remuneração proporcional ao tempo de serviço.

Em novembro de 2021, ele já havia sido punido da mesma forma. Na prática, obviamente, ele não vai ter direito a duas aposentadorias. A consequência é que se ele conseguir, por meio de recursos, derrubar a primeira condenação, resta a segunda.

As acusações que levaram ao desfecho desta quinta-feira são várias. Entre elas, um esquema de favorecimento em que o magistrado, que atuava em Presidente Kennedy, beneficiava amigos com decisões céleres e favoráveis.

E ainda o caso em que Noto autorizou a liberação de dinheiro para a suposta viúva de um homem que, na verdade, estava vivo.

A sessão do TJES durou três horas e meia e julgou apenas este processo na pauta judicial (há também a administrativa, que foi breve).

O advogado Henrique Zumak fez sustentação oral e defendeu, ponto a ponto, o juiz.

Nesse período, ele foi alvo de outro PAD, por coagir uma testemunha.

Uma mulher acusava um magistrado, amigo dele, de assédio sexual. Noto, de acordo com a Corregedoria-Geral da Justiça, tentou fazer a mulher mudar o depoimento prestado e até ofereceu recompensá-la por isso.

O juiz acusado de assédio, Vanderlei Ramalho, foi aposentado compulsoriamente. O amigo, também.

LISTA LONGA

O PAD aberto em 2019, que resultou na segunda aposentadoria compulsória, é extenso. Contém 64 eventos, ou desdobramentos de eventos, que são os apontamentos de irregularidades.

Cerca de 120 testemunhas foram ouvidas.

O relator do caso, desembargador Annibal de Rezende Lima, entendeu que há comprovação de que o juiz cometeu a maior parte das faltas disciplinares apontadas pela corregedoria e votou pela pena máxima.

Os demais desembargadores o seguiram.

PAGAMENTOS IRREGULARES

O magistrado, por diversas vezes, determinou que a Prefeitura de Presidente Kennedy depositasse valores devidos a empresas que acionaram a Justiça e, em seguida, autorizou que essas empresas pudessem sacar o dinheiro, mediante a apresentação de uma garantia, que poderia ser um imóvel ou um veículo apontado pelo próprio credor.

O rito correto para se receber dívidas com a prefeitura, entretanto, seria o precatório.

Curiosamente, as empresas, na maioria das vezes, contratavam um advogado amigo do magistrado, que atuava nos processos mesmo assim.

"Envolvendo valores que, somados, giram em torno de R$ 2,6 milhões, conforme apontado no voto do corregedor" Annibal de Rezende Lima - Desembargador

A defesa do juiz argumentou que ele não era realmente amigo do tal advogado, que foi padrinho de casamento de Marcelo de Souza Noto.

O advogado Henrique Zumak lembrou que o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, rejeitou dar-se por suspeito em um processo mesmo sendo padrinho de uma das partes, o que foi referendado pelo plenário da Corte.

As testemunhas, entretanto, contaram que esse não era o único vínculo do juiz de Kennedy com o advogado que, aliás, somente passou a atuar na comarca depois que Noto assumiu o cargo.

Quanto aos pagamentos liberados de forma heterodoxa pelo juiz às empresas, a defesa ressaltou que, desde 2011, a prefeitura pagava diretamente as dívidas, não as incluía em precatório, já que os cofres estavam cheios.

MORTO-VIVO

Um dos episódios mais curiosos envolve um "morto-vivo" e se passou em 2017.

Uma mulher, por meio de um advogado que, desta vez, não era o amigo do juiz, apresentou uma certidão de óbito e um documento comprovando que havia mantido união estável com um homem que morreu.

Ela pleiteava a transferência de todos os valores em investimentos e conta corrente do homem para a conta do advogado dela. Rapidamente, o juiz concordou. Mandou a ordem, por e-mail, para o banco, localizado na Avenida Faria Lima, endereço do mercado financeiro em São Paulo.

A agência ignorou a determinação. O magistrado insistiu e conseguiu bloquear, via Banco Central, R$ 6 milhões, que deveriam ser direcionados ao advogado da mulher.

Ocorre que o suposto morto estava bem vivo.

E tal procedimento somente se aplicaria, legalmente, a espólios de até mil salários mínimos, o que, em valores da época, resultaria em cerca de R$ 1 milhão.

Ação ajuizada em Kennedy apresentou "circunstâncias nebulosas", conforme destacou o desembargador Annibal de Rezende Lima.

O juiz, de acordo com a apuração no âmbito do PAD, levou a petição inicial em mãos ao setor de protocolos, o que não é usual.

Os fatos narrados "geram perplexidades que esse relator não conseguiu estancar", afirmou Rezende Lima.

"Pairam sérios questionamentos, inclusive envolvendo o juiz Marcelo de Souza Noto na fraude", prosseguiu o relator. Isso não ficou provado, mas o trâmite irregular do processo, sim.

O advogado do morto-vivo, diante do bloqueio dos R$ 6 milhões, entrou em contato com o juiz e informou que a certidão de óbito e o documento de união estável eram fraudados.

A vítima não perdeu o dinheiro.

"O homem (o morto-vivo) disse não ter qualquer suspeita sobre a conduta do juiz e que não perdeu um real com isso", argumentou a defesa do magistrado.

O advogado que representou a mulher que se passou por viúva da vítima também foi ouvido no PAD. Ele afirmou que foi procurado pela mulher, moradora de Kennedy, em dezembro de 2016 e que ela contou a história de que o homem havia morrido e lhe apresentou os documentos.

O atestado de óbito, contudo, datava de fevereiro de 2017.

Certamente, eles têm explicações a dar à Justiça, mas em outro procedimento. O PAD é um processo específico para o juiz.

"ABELHA RAINHA"

Outro episódio rumoroso diz respeito à ex-secretária municipal de Presidente Kennedy Geovana Quinta Costa Longa. O nome dela não foi mencionado, com todas as letras, na sessão de julgamento do PAD. Somente as iniciais.

Mas, em 2019, quando o processo foi instaurado, sim. O apelido dela na cidade, de acordo com os autos, era "abelha rainha", tamanha a influência política.

De acordo com testemunhas, Geovana e o magistrado da cidade tinham uma relação amorosa. A então secretária municipal respondia a processos cíveis e até a uma ação penal e o juiz atuou nos processos, sem se dar por suspeito, mesmo assim.

Em depoimento, ele contou ao relator do PAD que chegou a coletar o depoimento dela, junto com o promotor de Justiça, na ação derivada da Operação Lee Oswald, deflagrada em 2012, que desarticulou uma organização criminosa que fraudava os cofres públicos.

O desembargador relator apontou, ainda, que o juiz interferiu em uma investigação da Polícia Civil para beneficiar Geovana. Ela e uma prima foram acusadas de criar uma página falsa no Facebook para atacar outra pessoa.

O juiz pediu que a prima da então secretária municipal assumisse a culpa sozinha. A própria prima admitiu isso ao relator do PAD.

Marcelo de Souza Noto, negou, em depoimento no PAD, ter tido um caso com Geovana. A coluna tentou contato com ela na noite desta quinta, mas não obteve retorno.

Aqui nem estão listadas em detalhes todas as acusações da corregedoria contra o juiz acolhidas pelo pelo do TJES, porque são muitas.

Em outros processos envolvendo amigos, por exemplo, o magistrado também não se deu por suspeito. Atuou rapidamente e ainda deu decisão favorável a eles.

Já uma ação penal em que um dos maiores proprietários rurais de Presidente Kennedy era réu ficou parada, sem justificativa, por três anos. Até que a defesa arguiu a prescrição da pretensão punitiva.

Esse caso não chegou a ser julgado por Souza Noto porque ele já estava afastado.

Por diversas vezes, o relator do PAD ressaltou a "gravidade dos fatos comprovados".

A defesa pode recorrer.

Em relação à primeira condenação à aposentadoria compulsória, os advogados chegaram a apresentar embargos de declaração, que nem sequer foram reconhecidos pelo Pleno do TJES. O entendimento é que não cabe embargo de declaração no caso de PAD.

O JUIZ PODE PERDER O CARGO?

A pena de aposentadoria compulsória é a máxima na esfera administrativa, mas se for condenado em ação penal transitada em julgado (quando não é mais possível recorrer), um juiz pode, sim, perder o cargo.

Só que isso quase não acontece. O trâmite é muito longo.

O PAD é concluído mais rapidamente. E é daí que vêm as notícias de punições a magistrados que causam espanto, como esta que você está lendo.